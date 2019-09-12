'!f ruhunu koruyoruz'

Festival için geri sayım başladı. Bu yıl sanatseverleri neler bekliyor?

!f ruhunu koruyarak gerçekleştirdiğimiz festivalde bu yıl hedefimiz daha çok kişiye ulaşabilmek. Bu çerçevede sanat ve sinema tutkunlarını !f Galalar, !f Gökkuşağı, Keş!f, !f Karanlık ve Köşeli ve !f Kült gibi !f’in vazgeçilmez seçkilerinin yanı sıra çocuk ve gençlere odaklı filmlerin yer aldığı !f Jenerasyon ve !f Çocuk seçkileriyle geleceğin sinemaseverlerini kendi ilgi alanları üzerinden bağımsız sinemayla tanıştıracağız. Bu sayede bağımsız sinemaya yeni izleyiciler kazandırarak sinemada tür çeşitliliğini arttırmayı hedefliyoruz.

!f Ulusal yeni eklenen yarışma seçkilerimizden. Yarışmamızla, ulusal sinema üreticilerimize destek vermek ve örneklerini sinemaseverlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Dönemlerinin efsanevi filmlerini bir araya getireceğimiz !f Efsaneler ile bu yıl, ulusal sinemaya yön veren 90’lı yılların filmlerini bir araya getiriyoruz. Türkiye’den Kısalar seçkisi ise artık yarışma olarak devam edecek ve ulusal öğrenci kısaları ve ulusal kısalar olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak. Böylelikle sinemanın en özgür alanlarından olan kısa filmlere ve üretimlerine destek vereceğiz. Bunların yanı sıra yeni kodlara, anlamlara, şekillere, biçimlere yer verdiğimiz !f Deneysel seçkimizle ise uluslararası deneysel ve interaktif filmleri bir araya getiriyoruz. Tabii bir de yine bizim için çok kıymetli olan !f X var.

Ayrıca Festival’de Jim Jarmusch, Joanna Hogg, Roy Andersson gibi ünlü yönetmenlerin son filmleri beyazperdeye taşınacak. David Lynch’in Blue Velvet, Eraserhead ve Lost Highway gibi zamana direnen filmleri gün yüzünü çıkacak. Sinema tutkunları Tabutta Rövaşata, C Blok, Eşkıya, Salkım Hanım’ın Taneleri gibi efsanevi Türk filmlerini beyazperde de izleme şansı bulamayan ve yeniden beyazperdede izleme fırsatını yakalayacak. !f Çocuk seçkisi için ise ayrıca çok heyecanlıyız. İlk kez bu sene festivalin içerisinde yer alan !f Çocuk seçkimizle ünlü sinema eleştirmeni ve yazar Burak Göral’ın seçimleri ile filmlerimizi sinemaseverlerle buluşturacağız. Bir başka heyecanla beklediğimiz film ise !f Deneysel seçkisinde bulunan Lysis… Filmin bir senaryosu yok, tamamıyla oyuncuların duygu değişimine odaklanılmış. İzleyiciler için gerçekten farklı bir deneyim olacağına inanıyoruz.

Biraz bahseder misiniz, !f X’ten?

!f X ile yeni yeteneklerin projelerini keşfetme ve onları uluslararası sinemacılarla buluşturarak gerçekleştireceğimiz eğitimlerle hem bağımsız sinema üreticisini hem de severlerini bir çatı altında bir araya getiriyoruz. Yakın geleceğin meraklı ve yetenekli film profesyonellerini beş gün boyunca sinemanın mutfağında ağırlayacağız. !f X, tüm katılımcıların karşılıklı öğrenme süreci ile akıllarındaki soru işaretlerine cevaplar bulacakları, yeni sorularla yeni meraklar edinecekleri paneller ve atölye ile film üretme sürecindeki muhtemel zorlukları ve püf noktaları konuşabilecekleri bir çözüm istasyonu olacak. Amacımız yeni doğan bağımsız filmlere, öğrenme aşkıyla dolu ruhu genç sinemacılara alternatif bir paylaşım alanı yaratmak… Bu çerçevede !f Okul ile yakın geleceğin film profesyonellerinin ilk adımlarına şahitlik edecek, Pitching Keş!f ile ilk filmlerini gerçekleştirecek yönetmenlerin heyecanına ortak olacağız ve onların cesaretlerini perçinlemek adına ilk filmini gerçekleştirecek bir yönetmenin projesini 35.000 TL’lik ödülle destekleyeceğiz.

Festivalin bu yılki tanıtım filminde saçlarını bir perukçuya satan Rapunzel var. Biraz da bu çalışmadan bahseder misiniz? Neden bu yıl “Bir de buradan bak” diyorsunuz?

Bizi büyüten masalların anlatılmayan tarafları… Dışarıdan görünen pembe dünyaların gerçeklerini 18 yıldır !f insanlarla buluşturdu ve buluşturmaya devam edecek. O nedenle “Bir de buradan bak” demeye devam ediyoruz.

Festivali eski yönetimden devraldıktan sonra süreç nasıl gelişti? Neler yaşadınız? Aldığınız tepkiler nasıldı?

Öncelikle başta Serra Ciliv ve Pelin Turgut olmak üzere !f ruhunu oluşturan herkese teşekkür etmek istiyorum. !f sayesinde birçok farklı ruha dokunmuş sinemacı ve sinemasever var. İnsanların hayatlarına dokunabilen bir üretim ortaya koyduğunuzda, ürettiğiniz şey sizden bağımsızlaşır. Bu anlamda !f kendi bağımsızlığını kazanmış filmleri, gerçekleştirdikleri ve ruhuyla ön planda olan bir festival. Göreve başladıktan sonra tüm ekip olarak çok yoğun ama çok keyifli bir 6 ay geçirdik. !f’in gelenekselleşmiş seçkilerinin yanı sıra bazı yeni seçkiler ile zenginleştirdik. Festivalimizin başlamasına çok az bir süre kaldı, seçkilerimizi !f severler ile buluşturmayı dört gözle bekliyoruz.

Festival, daha önce sizin için ne ifade ediyordu? Şimdi direktör olarak sizin için hangi anlamı taşıyor?

Uzun yıllardır !f’in sıkı bir takipçisi olarak festivali hiç kaçırmadan büyük bir heyecanla ve keyifle izliyorum. !f bana farklı bakış açılarının yanı sıra yerel ve evrensel boyutta farklı fikirler kattı. Bu anlamda kendimi hep !f’in bir parçası olarak hissediyorum. Bu çerçeveden bakıldığında bu kadar sıkı takipçisi olduğum bir festivalin direktörü olmak da benim için çok büyük bir şans. Hem izleyici hem direktör gözüyle festivale bakabiliyorum ve bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. !f ruhuna bir nebzede olsa katkıda bulunabildiğim için mutluluk duyuyorum.