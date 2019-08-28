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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
28.08.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

!f İstanbul seçkisi hazır

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!f İstanbul seçkisi hazır

Bu yıl 18'incisi düzenlenen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı belli oldu. Jim Jarmusch ve Joanna Hogg gibi önde gelen yönetmenlerin son filmlerinin ilk kez izleyiciyle buluşacağı festival, 13-22 Eylül arasında İstanbul’da, 19-22 Eylül arasında ise İzmir ve Ankara’da gerçekleşecek.

Dünya sinemasının bağımsız yapımlarından oluşan bir seçkiyle hazırlanan !f İstanbul Festivali, 18'inci kez kapılarını açıyor. 13-22 Eylül arasında İstanbul’da, 19-22 Eylül arasında ise İzmir ve Ankara’da gerçekleşecek olan festivalin bu seneki seçkisinde Jim Jarmusch ve Joanna Hogg öne çıkan isimlerden...  
Festivalin !f Galalar başlığı altında bu yıl aralarında ‘About Endlessness’, ‘The Souvenir’, ‘The Don’t Die’, ‘Too Late to Die Young’ ve ‘I Lost My Body’nin de aralarında 10 yapım yer alıyor. 
Seçkide yerini alan ‘About Endlessness’, Roy Andersson’ın 14 yılda tamamladığı ‘Yaşananlar’ üçlemesinin ardından çektiği son filmi. 
Sundance Film Festivali 2019’dan jüri büyük ödülü ile dönen ‘The Souvenir’ ise izleyicilere, 1980’lerde geçen karmaşık bir aşk hikâyesinin yıkıcı etkilerini hissettirecek. Jim Jarmusch’un yönetmen koltuğunda oturduğu ‘The Dead Don’t Die’ ile zombi saldırısına uğrayan kasabalıların hayatta kalmak için yaptıklarını konu edinirken, Dominga Sotomayor Castillo yönetimindeki ‘Too Late to Die Young’ ülkedeki siyasi rejim değişikliğinden kaçan bir grup insanın yaşam mücadelesine odaklanıyor. Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film ve İzleyici ödülünün sahibi olan ‘I Lost My Body’ ise Paris sokaklarında dolaşarak vücudunu bulmaya çalışan kesik bir elin hikâyesini anlatıyor.

f İstanbul seçkisi hazır

'I Lost My Body'

TÜRK SİNEMASI TARİHİNE YOLCULUK
Ulusal sinemanın hafızasını aydınlatan !f Efsaneler başlıklı bölümde dönemlerinin efsanevi filmleri seyirciyle buluşuyor. Bu bölüm seyirciye, 'Tabutta Rövaşata', 'Ağır Roman', 'Eşkıya', 'C Blok' ve 'Salkım Hanım’ın Taneleri' gibi kült Türk filmleri ile Türk sinema tarihinin yakın geçmişine bir yolculuk vadediyor  

Zamana direnerek her daim yeni kalmayı başarabilen filmler ise !f Kült seçkisinde yer alıyor. Seçkide, David Lynch’in yönettiği 'Blue Velvet', 'Eraserhead', 'Lost Highway' gibi dünya sinema tarihinin kült filmlerini izlenebilecek.

f İstanbul seçkisi hazır

'Blue Velvet'

Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşan yarışmalar ile festival, anlatacak hikâyesi olanlara kulak veriyor. Jüri üyeleri filmleri değerlendirerek en iyiyi ortaya çıkarmak istiyor. Bu hedefle Keş!f kategorisi, Michel Franco’nun jüri başkanlığında Barış Saydam ve Deniz Eyüboğlu Aydın ile en iyiyi arayacak. !f Ulusal kategorisindeki seçimleri ise jüri başkanı Ezel Akay önderliğinde Damla Sönmez ve Asja Krsmanovic yapacak. Türkiye’den Kısalar kategorisinin en iyisini de jüri başkanı Anna Henckel-Donnersmarck ile Ayçe Kartal seçecek.

!f Belgesel ile Richard Lowenstein’ın gözünden yönetilen ‘Mystify: Michael Hutchence’ ile Avustralyalı rock grubu INXS’in vokalisti Michael Hutchence’in hayatı gündeme gelecek. Türkiye’de 100 bin izleyiciyle gişe yaparak bağımsız yabancı filmler arasında rekor kıran ‘Loving Vincent: The Impossible Dream’, Helena Třeštíková ve Jakub Hejna‘ın yönettiği ve Milas Forman’ın sanat yaşamını anlatan ‘Forman vs Forman’ da bu bölümde yer alan yapımlardan. 

!f Deneysel ise ilk kez senaryosu olmayan bir film içerisinde oyuncuların duygu durumlarının deneyimleneceği ‘Lysis’i izleyiciyle buluşturacak.

Keş!f başlığında ‘End of Season’, ‘Fugue’, ‘Nocturne’ ve ‘Song Without a Name’ gibi ilk veya ikinci yönetmenlik deneyimi ile ortaya çıkmış yepyeni hikâyeler beyazperdede olacak. !f Gökkuşağı ise ‘End of the Century’, ‘Being İmpossible’ gibi bağımsız uluslararası filmlerle özgür renkleri aynı çatı altında topluyor.
!f Karanlık ve Köşeli başlığında seyirciler ‘Luz’ ile konfor alanın dışına davet edilirken !f Ulusal seçkisinde yer alan Can Evrenol’un ‘Peri: Ağzı Olmayan Kız’ isimli filmini bir kez beyazperdede izlenebilecek.

f İstanbul seçkisi hazır

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