!f İstanbul seçkisi hazır

Dünya sinemasının bağımsız yapımlarından oluşan bir seçkiyle hazırlanan !f İstanbul Festivali, 18'inci kez kapılarını açıyor. 13-22 Eylül arasında İstanbul’da, 19-22 Eylül arasında ise İzmir ve Ankara’da gerçekleşecek olan festivalin bu seneki seçkisinde Jim Jarmusch ve Joanna Hogg öne çıkan isimlerden...

Festivalin !f Galalar başlığı altında bu yıl aralarında ‘About Endlessness’, ‘The Souvenir’, ‘The Don’t Die’, ‘Too Late to Die Young’ ve ‘I Lost My Body’nin de aralarında 10 yapım yer alıyor.

Seçkide yerini alan ‘About Endlessness’, Roy Andersson’ın 14 yılda tamamladığı ‘Yaşananlar’ üçlemesinin ardından çektiği son filmi.

Sundance Film Festivali 2019’dan jüri büyük ödülü ile dönen ‘The Souvenir’ ise izleyicilere, 1980’lerde geçen karmaşık bir aşk hikâyesinin yıkıcı etkilerini hissettirecek. Jim Jarmusch’un yönetmen koltuğunda oturduğu ‘The Dead Don’t Die’ ile zombi saldırısına uğrayan kasabalıların hayatta kalmak için yaptıklarını konu edinirken, Dominga Sotomayor Castillo yönetimindeki ‘Too Late to Die Young’ ülkedeki siyasi rejim değişikliğinden kaçan bir grup insanın yaşam mücadelesine odaklanıyor. Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film ve İzleyici ödülünün sahibi olan ‘I Lost My Body’ ise Paris sokaklarında dolaşarak vücudunu bulmaya çalışan kesik bir elin hikâyesini anlatıyor.



'I Lost My Body'

TÜRK SİNEMASI TARİHİNE YOLCULUK

Ulusal sinemanın hafızasını aydınlatan !f Efsaneler başlıklı bölümde dönemlerinin efsanevi filmleri seyirciyle buluşuyor. Bu bölüm seyirciye, 'Tabutta Rövaşata', 'Ağır Roman', 'Eşkıya', 'C Blok' ve 'Salkım Hanım’ın Taneleri' gibi kült Türk filmleri ile Türk sinema tarihinin yakın geçmişine bir yolculuk vadediyor



Zamana direnerek her daim yeni kalmayı başarabilen filmler ise !f Kült seçkisinde yer alıyor. Seçkide, David Lynch’in yönettiği 'Blue Velvet', 'Eraserhead', 'Lost Highway' gibi dünya sinema tarihinin kült filmlerini izlenebilecek.



'Blue Velvet'

Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşan yarışmalar ile festival, anlatacak hikâyesi olanlara kulak veriyor. Jüri üyeleri filmleri değerlendirerek en iyiyi ortaya çıkarmak istiyor. Bu hedefle Keş!f kategorisi, Michel Franco’nun jüri başkanlığında Barış Saydam ve Deniz Eyüboğlu Aydın ile en iyiyi arayacak. !f Ulusal kategorisindeki seçimleri ise jüri başkanı Ezel Akay önderliğinde Damla Sönmez ve Asja Krsmanovic yapacak. Türkiye’den Kısalar kategorisinin en iyisini de jüri başkanı Anna Henckel-Donnersmarck ile Ayçe Kartal seçecek.

!f Belgesel ile Richard Lowenstein’ın gözünden yönetilen ‘Mystify: Michael Hutchence’ ile Avustralyalı rock grubu INXS’in vokalisti Michael Hutchence’in hayatı gündeme gelecek. Türkiye’de 100 bin izleyiciyle gişe yaparak bağımsız yabancı filmler arasında rekor kıran ‘Loving Vincent: The Impossible Dream’, Helena Třeštíková ve Jakub Hejna‘ın yönettiği ve Milas Forman’ın sanat yaşamını anlatan ‘Forman vs Forman’ da bu bölümde yer alan yapımlardan.

!f Deneysel ise ilk kez senaryosu olmayan bir film içerisinde oyuncuların duygu durumlarının deneyimleneceği ‘Lysis’i izleyiciyle buluşturacak.

Keş!f başlığında ‘End of Season’, ‘Fugue’, ‘Nocturne’ ve ‘Song Without a Name’ gibi ilk veya ikinci yönetmenlik deneyimi ile ortaya çıkmış yepyeni hikâyeler beyazperdede olacak. !f Gökkuşağı ise ‘End of the Century’, ‘Being İmpossible’ gibi bağımsız uluslararası filmlerle özgür renkleri aynı çatı altında topluyor.

!f Karanlık ve Köşeli başlığında seyirciler ‘Luz’ ile konfor alanın dışına davet edilirken !f Ulusal seçkisinde yer alan Can Evrenol’un ‘Peri: Ağzı Olmayan Kız’ isimli filmini bir kez beyazperdede izlenebilecek.