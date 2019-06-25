!f İstanbul Eylül’de sinemaseverleri bekliyor...
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali başlıyor.
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali 18. yılında da sinemaseverleri ağırlayacak. 13-22 Eylül tarihleri arası gerçekleşecek festivalde yeni bir platform olan !f X bağımsız filmlere, genç sinemacılara alternatif bir paylaşım alanı yaratmayı amaçlıyor. !f X, film profesyonelleri ve profesyonelleşmek isteyen herkesi beş gün boyunca sinemanın mutfağında ağırlayacak. Katılımcılar gerçekleştirilen paneller ve atölyelerde film üretme sürecindeki muhtemel zorluklara ve püf noktalarına dair merak ettikleri soruların yanıtlarını burada bulacak. !f X platformu kapsamındaki !f Okul, yakın geleceğin film profesyonellerinin kolektif çalışmayla bir filmin açılış sahnesini çektikleri tek platform, Pitching Keş!f ise ilk ya da ikinci filmlerini gerçekleştirecek yönetmenleri destekleyen tek film festivali olacak. !f Okul için başvurular 26 Temmuz, Pitching Keş!f için ise 9 Ağustos’a kadar devam edecek.
Keş!f, Gökkuşağı, Galalar,Karanlık ve Köşeli, !f Kült gibi seçkiler ise bu yıl da devam edecek. Seçkilere bu yıl eklenen !f Jenerasyon ve !f Çocuk ise genç nesilleri hedefliyor. Genç bireylerin sorunlarına odaklanan !f Jenerasyon; duyguların ve anların en yoğun yaşandığı uluslararası filmleri sinemaseverlere sunacak. Genç sinemaseverlerin oylarıyla belirlenecek izleyici ödülleriyle !f İstanbul, yarının film üreticileri ve seyircilerinden gelmekte olanı öğrenecekler. !f Çocuk ise sinemanın, özün bağımsızlığının görünür hali olan çocukluk ile çeşitleneceğini savunuyor. Bir diğer yenilik olan !f Efsaneler de dönemlerine damgasını vurmuş filmleri bir araya getirerek ulusal sinemanın belleğine ışık tutacak.
İstanbul Bağımsız Film Festivali’nin yarışma bölümü Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşuyor. Sinemaseverler ilk ya da ikinci filmini gerçekleştirmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f ile farklı coğrafyalarda doğmuş, yönetmenleri tanıyorlar. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek !f Ulusal kategorisinde, özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimleriyle, !f İstanbul’un doğduğu coğrafyanın film yaratıcıları yer alacak. !f klasiklerinden Türkiye’den Kısalar’da ise Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere iki farklı kategoride film yaratımının en bağımsız biçimi olan kısa filmler yer alacak. Festival için başvurular 25 Haziran’da sona erecek.
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