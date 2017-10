Kitap fuarının bu yılki onur konuğu Fransa

DÜNYANIN 106 ülkesinden çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 7 bin 150 yayın kuruluşunun katılacağı fuar, 11 Ekim çarşamba gününden itibaren ziyarete edilebilecek. İlk 3 gün sadece yayın dünyasından ziyaretçilerin izleyebileceği fuar, 14-15 Ekim’de kapılarını halka da açacak. Terör endişesiyle yoğun güvenlik önlemlerinin altında gerçekleştirilecek fuara, büyük bölümü Fransa’dan ve Fransızca konuşulan 80’e yakın ülkeden yaklaşık 180 yazar katılacak. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek 300’e yakın etkinlik Fransa’yı, Fransızcayı ve Fransız kültürünü konu ediniyor.

13 bine yakın gazeteci ve yazarın izlemek için başvuru yaptığı fuar 5 gün sürecek. Fuarı 280 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.





TÜRKİYE STANDINDA İKİ SERGİ

Fuarda Türkiye’nin basın ve yayın dünyası, resmi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün koodinatörlüğünde ‘Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Standı’nda temsil edilecek. Türkiye’den 12 yayıneviyle, Bakanlığın ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kamu kurumlarının yayınladığı kitaplar bu stantta tanıtılacak. Ulusal stantta Türkiye’den kitapların başka dillere çevrilmesi çalışmalarını desteklemek amacıyla yürütülen TEDA projesi kapsamında yayınlanan eserler de sergilenecek. Fuarın çocuk kitapları bölümünde bu yıl da Türkiye’den bu alanda yayın yapan kurumların ortak olarak katıldığı bir stant açılacak.

Fuarın 5.0 numaralı salonunda yer alacak Türkiye standında fuar boyunca, ‘Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümlerinin İzinden 19. Yüzyıl Osmanlı-Almanya İlişkileri Fotoğraf Sergisi’ ve ‘İbrahim Müteferrika ve Bastığı Eserler’ konulu iki sergi gerçekleştirilecek.

HÜRRİYET YAZARI SUNUM YAPACAK

Türkiye Ulusal Standı, 11 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek bir resepsiyon eşliğinde açılacak. Turizm ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’un katılımıyla gerçekleştirilecek açılışa bir Klasik Türk Müziği konseri de eşlik edecek.

Stantta kitap tanıtımı, sergiler ve uluslarası görüşmelerin yanında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. 14 Ekim Cumartesi günü yazarlar Yücel Feyzioğlu, Hasan Kayıhan ve Orhan Aras’ın katıldığı ‘Avrupa’da Türk Edebiyatı’ başlıklı panel gerçekleşecek. Ayrıca Hürriyet yazarı Sahrap Soysal da 12 Ekim Perşembe günü fuarın yemek kitapları bölümünde ‘Türk mutfağı üzerine sunum ve ikram’ şovu yapacak.

AŞIRI SAĞCILAR DA KATILACAK

Aşırı sağ, ırkçı ve neo-nazi çevrelere yakın çok sayıda yayınevinin de fuara katılacağı, bunlardan bazılarının aşırı sağcı yazarların katılacağı etkinlikler düzenleyeceği belirtildi. Fuar yönetimi, aralarında Almanya’daki en keskin aşırı sağ partilerden NPD’nin eski genel başkanı Udo Voigt gibi isimlerin katılacağı bu etkinliklerin, fuar kapsamında gerçekleşmesine karşı çıkıyor, bunların fuar etkinlik programında yer almasını engelliyor. Ancak özellikle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden aşırı sağcı partiler tarafından kurulan ‘Europa Terra Nostra’nın tüm engellemelere rağmen fuar alanı içinde etkinlikler düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinliklere katılacağı ileri sürülen aşırı sacğcılar arasından Brintanya Nasyonal Partisi’nin (BNP) eski Genel Başkanı Nick Griffin’le, onların İtalya’daki kardeş örgütü ‘Forza Nouva’nın Başkanı, 1980’de Bologna’da 85 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının yönlendiricilerinden Roberto Flore’nin de yer aldığı öğrenildi.





BARIŞ ÖDÜLÜ KANADALI YAZARA

Alman Yayıncılar Birliği’nin her yıl verdiği ve daha önce Türkiye’den Yaşar Kemal (1999) ile Orhan Pamuk’un (2005) aldığı Barış Ödülü’nün bu yılki sahibi ise Kanadalı yazar ve şair Margeret Atwood. Ödül töreni her yıl olduğu gibi St. Paul Kilisesi’nde düzenlenecek. ‘Özgürlük İçin Friedrich Naumann Vakfı’nın her yıl ‘Cesur Gazeteciler İçin Raif Badali’ ödülü ise 11 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek törenle şu an cezaevinde olan Ahmet Şık adına fuara katılacak eşi Gonca Şık’a verilecek.

Can Dündar, Aslı Erdoğan, Zeynep Oral, Burhan Sönmez, Osman Okkan, İrfan Aktan, İmran Ayata, Nurcan Baysal, Burçak Belli, Engin Önder, Levent Pişkin fuarda düzenlenecek çeşitli etkinliklere katılacak. Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel, kızkardeşi İlkay Yücel, ‘En Alttakiler’ adlı kitabıyla Almanya’daki Türklerin karşılaştığı ayrımcılığı ilk kez gündeme getiren Gazeteci-Yazar Günter Wallraff da basın özgürlüğü konulu etkinliklere konuşmacı olarak katılacak.