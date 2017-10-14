Kitap Fuarı’nın aşırı sağa açılması doğru mu?

FRANKFURT Kitap Fuarı’nda aşırı sağcı yayınevleri ve yazarlarına izin verilmeli mi? Fuarı düzenleyen Almanya Kitapçılar Birliği ve Borsa Kuruluşu ile Fuarın Başkanı Jürgen Boos izni savundu. Borsa Kuruluşu Başkanı Alexander Skipis, “İfade özgürlüğü herkesi kapsıyor” dedi, “Ama ırkçılığa karşı kendi değerlerimize sahip çıkmak da bizim görevimiz” diyerek, neonazilerin fuarda kitaplarını tanıtmasına karşı yapılan protestoya katıldı. Birkaç yayınevi sahibi ellerinde “Irkçılığa karşı”, “Özgürlük ve çeşitlilik” yazılı pankartlarla, aşırı milliyetçilerin fuarda temsil edilmesini protesto etti.

Frankfurt Büyükşehir Belediye SPD’li Başkanı Peter Feldmann, kitap fuarının aşırı sağcı yayınevi ve yazarlarına kapılarını açmasını “Yanlış bir karar” olarak niteledi.





PEGIDA GÖSTERİSİNE KATILMIŞTI

Fuarda stand açan ve Avrupa’da aşırı milliyetçi yeni sağın yayıncısı Antaios yayınevi, Türkiye kökenli yazar Akif Pirinçci’nin yanında aşırı milliyetçi ve azılı İslam düşmanı İdentitaeren (Aidiyet) adlı hareketin iki elebaşının daha kitaplarını tanıtacak. Dresden kentinde İslam ve yabancı karşıtı Pegida gösterisinde, mültecileri “İstilacı” olarak niteleyen Pirinçci, yerel mahkemece “Halkı kin ve nefrete teşvik” suçundan 2 bin 700 euro para cezasına çarptırıldı. Almanya’nın bestseller yazarlarından Akif Pirinçci’yi bu konuşması nedeniyle yayıncısı Random House programdan çıkardı. Akif Pirinçci’nin kitaplarını şimdi Antaios yayınevi yayınlıyor. Pirinçci’nin son kitabı Umvolkung (Halkı Değiştirme) bu yayınevinde yayınlandı. Akif Pirinçci ve aşırı sağcı Martin Sellner, cumartesi günü Kitap Fuarı’nda yayınevinin standında arka arkaya kitaplarını tanıtacak. Sellner, Avrupa’dan sağcıların Akdeniz’de ‘Avrupa Savunması’ adıyla gemilerle mültecilerin Avrupa’ya girmesinin engellenmesi eylemine katılmıştı. Pirinçci’nin yayıncısı Antaios yayınevinin sahibi Götz Kubitschek, Pegida gösterilerine katılan biri olarak tanınıyor.

Fuarda Junge Freiheit (Genç Özgürlük) ve Manuscriptum yayınevi de aşırı sağ yayınevleri arasında.

HAFTA SONU FUARDA NELER VAR

CUMARTESİ

10.30 – 11.30: Diğer Türkiye konulu panelde Aslı Erdoğan), gazeteci Deniz Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel, Günter Wallraff, Osman Okkan konuşacak. (International Stage - 5.3, A128)

12.00-13.00: Avrupa’da Türk Edebiyatı. Konuşmacılar Yücel Feyzioğlu, Hasan Kayıhan, Orhan Aras. (Türkiye Ulusal Standı)

13.00-13.30: Söyleşi: Taşlı Yollar - Podyum Türkiye. Konuşmacı Gerald Kurdoğlu Nitsche (Avusturyalı sanatçı – İstanbul Avusturya Lisesi eski öğretmenlerinden, 1993’te yabancı düşmanlığını protesto amacıyla Kurdoğlu ismini aldı). (Literadio - 4.1, B33)

14.00-15.00: Almancası ‘Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch’ adıyla basılan Aslı Erdoğan’ın ‘Artık Sessizlik Bile Senin Değil’ adlı kitabın tanıtımı. Konuşmacılar Regula Venske, Claudia Hülsken. (Halle Ago - H1)

16.00: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat. Konuşmacılar Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir. (Leseinsel - 4.1, D28)

20.00: Gallus Tiyatro’da ‘Üstü Kalsın’ adlı oyun Türkçe sahnelenecek. Oyun Almanca üst yazıyla da seyircilere sunulacak. Süpervizör Tamer Levent, yazan ve yöneten Zeynep Yıldız.

PAZAR

11.00-12.00: Deniz’i (Yücel) görmek istiyoruz. Deniz Yücel’in kız kardeşi İlkay Yücel konuşacak. (Halle Ago - Stand H1)

12.00: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat. Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir konuşacak.

15.00-16.00: Türkiye’den Muhalif Sesler adlı panelde yazar Aslı Erdoğan, hapisteki gazeteci Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık, gazeteci İrfan Aktan, hukukçu ve hukukçu, LGBT aktivisti Levent Pişkin konuşacak. (Weltempfang Bühne - H. 3.1, L25)

16.00-17.00: Krizdeki Türkiye için yeni gazetecilik çözümleri konulu panelde Nurcan Baysal, Burçak Belli, Georg Diez, Maxmilian Popp ve Engin Önder konuşacak. (Weltempfang Salon - 3.1, L25)