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    Kitap Fuarı’nda şiddetli final

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    15.10.2017 - 21:23 | Son Güncelleme:

    Edebiyatın ve ifade özgürlüğünün kalbi Frankfurt Kitap Fuarı’na şiddet karıştı. Fuarı düzenleyen Alman Kitapçılar Birliği ve Borsa Kuruluşu, ifade özgürlüğü çerçevesinde aşırı sağcı yayınevlerinin fuarda stand açmasına izin verdi.

    Cumartesi günü bu yayınevlerinin stantlarında düzenlenen etkinliklerde olaylar çıktı. Aşırı sağcılarla etkinliği protesto edenler arasında şiddete varan sahneler yaşandı. Yeni aşırı sağın yayınevi Antaios, halkı kışkırtmaktan mahkûm olan Türk asıllı yazar Akif Pirinçci’nin de aralarında bulunduğu iki yazarla daha kitap tanıtımı etkinliği düzenledi. Kitap tanıtımına Berlin’deki Yahudi Soykırım Anıtı’nı ‘utanç anıtı’ olarak niteleyen, AfD’li politikacı Björn Höcke’yi de davet etti.

    ‘KINIYORUZ’

    Höcke’nin sahneye çıkması üzerine bir grup “İfade özgürlüğüne evet, insan düşmanlığına hayır”, “Siz yazamazsınız, sadece kışkırtırsınız”, “Siz Nazi’siniz” yazılı pankartlar açtı. Grup, “Naziler defolun” diye slogan attı. Bunun üzerine aşırı sağcı grup karşı sloganlarla, gösteri yapan grubun üzerine yürüyünce, iki grup birbirine girdi. Akif Pirinçci’den sonra kitabını tanıtmak için sahneye çıkan Avusturyalı yazar Martin Sellner’in konuşmasını bir grup yarım saat boyunca ıslıklar ve sloganlarla engelledi. Polis etkinliği sona erdirdi.

    Kitapçılar Birliği ve Borsa Kuruluşu bir bildiri yayınlayarak, “Biz şiddetin her türlüsünü kınıyoruz” dedi. Dün sona eren Frankfurt Kitap Fuarı’nda Antaios, Junge Freiheit ve Manuscriptum adlı üç aşırı sağcı yayınevi stant açtı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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