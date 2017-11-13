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    Kitap Fuarı rekorla kapandı

    DHA
    13.11.2017 - 08:58 | Son Güncelleme:

    36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, dün akşam saat 19.00'da rekorla sona erdi. Fuarların, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20'ye yakın artış göstererek 742 bin 445 ziyaretçiye ulaştığı açıklandı.

    Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kitap ve sanat fuarlarına gelenler geçtiğimiz cumartesi günü izdihama neden olmuştu. Bir çok kişi fuar merkezinin önündeki üst geçitteki izdihamda ezilme tehlikesi atlatmıştı.

    Etiketler: TÜYAP Kitap Fuarı , 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı , kitap fuarı
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