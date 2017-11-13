Kitap Fuarı rekorla kapandı

Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kitap ve sanat fuarlarına gelenler geçtiğimiz cumartesi günü izdihama neden olmuştu. Bir çok kişi fuar merkezinin önündeki üst geçitteki izdihamda ezilme tehlikesi atlatmıştı.