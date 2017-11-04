Kitabını fuarda CHP'liler imzalayacak

CHP’nin gazeteci vekilleri kitabı, 11 Kasım’da saat 14.00’te TÜYAP’ta imzalayacak. İmza gününe Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Mustafa Balbay ve Utku Çakırözer katılacak. Hürriyet gazetesinden Latif Demirci’nin çizdiği karikatürün kapağını süslediği kitap, Enis Berberoğlu’nun deyimiyle ‘kendisini anlatma deneyimi’. Berberoğlu’nun anı ve gözlemlerini Türkiye’nin gündemiyle birleştirerek anlattığı kitap 344 sayfadan oluşuyor.









Berberoğlu, kitabı neden kaleme aldığını ve neden bu ismi seçtiğini ise şu sözlerle ifade ediyor: “İçeriye düştüğüm gece bir karar aldım. İlk andan itibaren not tuttum. Kendimi disiplin altına alabilmek amacıyla ilk bölümün notlarını Adalet Yürüyüşü süresiyle sınırladım. Adına da ‘Siz Yürürken’ dedim. Baktım ki kalemim durmuyor, devam ettim ve ‘Ben Yatarken’ bölümünü yazdım. Siyasetsiz olmazdı doğaldır ki; ‘Yazı-Yorum’ bölümü de böyle doğdu.”





