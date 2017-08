BOZKURT’un ’The Role of Cryobiology in Conservation of Aquatic Genetic Resources’ adlı çalışması, Lambert Academic Publishing tarafından İngilizce yayımlandı. Bozkurt kitabında genetik kaynakların önemli bir bölümünü oluşturan sucul canlıların yeterince korunamadığı ve pek çok türün yok olma tehlikesi altında bulunduğuna dikkat çekiyor. Bozkurt, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı eserin, bu konuda çalışan araştırmacılara kaynak oluşturabileceğini kaydetti.