Kitabını al Taksim'e gel

Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında 25 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleştirilecek festivalin bu yılki teması “kitabını al gel” olacak. Festivale bu yıl İstanbul ve Türkiye’nin değişik illerinden 74 sahaf katılacak.



Festivalde, asırlık kitaplar, tarihe tanıklık eden dergiler, eski fotoğraflar, film, tiyatro afişleri, nadide levhalar, mektuplar, kartpostallar ve özel koleksiyonlar stantlardaki yerini alacak.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 11 yıldır sahafları Beyoğlu’nda buluşturduklarını kaydederek, “Kitap okumanın öneminin farkındayız. Bu nedenle de festivalimizin bu yılki açılışını ‘kitabını al gel’ temasıyla gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı 25 Eylül Pazartesi ellerinde kitaplarıyla Taksim Meydanı’na davet ediyorum. Gelin, hep birlikte okuyalım” dedi.