Kişniş ya da aşotu

Hem kendi başına yemeği yapılır, hem de örneğin ayran aşının en önemli çeşnisidir. Aynı akrabası olan maydanoza benzer, ama kendine özel bir kokusu vardır.

Aşotunun çiçekleri olgunlaşınca, açık kahverengi bir tohum kılıfı taşıyan kokulu meyvelere dönüşür. Tohumlarından çay yapılabildiği gibi, sanayide de kullanım alanları vardır. Bu arada kişniş şekerini de aşotunu anlatırken es geçmeyelim.

Eylül ayı aşotunun salamurasının yapılması için en ideal zamandır.

Aşotu ayıklanır, bol suyla yıkanır, incecik kıyılır ve tuzlanarak bir iki saat bekletilir. Tekrar yıkanıp iyice sıkılır, küçük cam kavanozlara sıkıca, aralarına parça tuzlar serperek doldurulur. Buzdolabında en az iki yıl saklanabilir bu salamuralar... Meraklısı için her mevsim taze lezzetinde aşotu.

Fındıklı Cahide Tatlısı

İçini hazırlamak için; helvayı bir kasede çatalla ezip üzerine tarçın ve fındığı katın. Yufkaları tezgaha üst üste koyun. Öne ortadan ikiye bölün, sonra üç parmak kalınlığında şeritler elde edecek şekilde kesin. Şeritlerin ucuna birer yemek kaşığı kadar helvalı harç koyup muska şeklinde sarın. (İsterseniz her yufkayı 16’ya bölüp parçaları sigara böreği gibi de sarabilirsiniz.)

Yumurta ve sütü bir kasede çırpın. Şurubu hazırlamak için; su ve tozşekeri bir tencereye aktarıp kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 2-3 dakika pişirin ve ocaktan alıp soğumasını bekleyin.

Sıvıyağı geniş bir tavada (derin wok tavası kullanmanızı öneririm) iyice kızdırdıktan sonra ocağın altını biraz kısın. Börekleri önce yumurtalı süte batırıp kızgın yağda 2-3 dakika, iyice sararıncaya kadar kızarttıktan sonra yağını süzerek tavadan alın.

Kızaran yufkaları hemen şurubun içine atıp şöyle bir karıştırdıktan sonra süzerek şuruptan alın ve servis tabağına yerleştirin. Yufkaları yağda kızartmak istemiyorsanız fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirip 175 dereceye ayarladığınız fırında 25 dakika kadar pişirip çıkarın. Sıcak haldeyken soğuk şerbetin içine atın ve ılık halde servise sunun.

Malzeme listesi

-2 adet hazır yufka

-2 su bardağı ince çekilmiş fındık içi

-4 çay kaşığı toz tarçın

-varsa kibrit kutusu büyüklüğünde 2 parça sade tahin helvası

-1 adet yumurta

-1 çay bardağı süt

Kızartmak için;

-1 su bardağı sıvıyağ

Şurup için;

-2 su bardağı su

-1,5 su bardağı tozşeker