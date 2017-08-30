Kışlada 'İsmailağa' kıyafetine soruşturma

Olay General İhsan Alper Kışlası’nda geçen cumartesi yaşandı. Nöbetçi subay Yarbay G. A. ile iki askeri personelin imzasını taşıyan tutanağa, yaşananlar şöyle yansıdı:





“Er F.T.’nin başında fes, üzerinde bol bir gömlek, cübbe ve şalvar bulunuyordu. Yarbay A., er T.’ye kıyafeti sordu. Er. T., İsmailağa Cemaati mensubu olduğunu, medrese eğitimi aldığı için giydiğini söyledi. Yarbay A., kışla içinde giydiği kıyafetin, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu söyledi. Er. T. kıyafet özgürlüğü olduğunu belirterek giyinme hakkı olduğunu söyledi.”



Yarbay A.’nın emriyle Astsubay M. U., er T.’ye üstündeki kıyafetle çarşıya çıkamayacağını söyleyince “Başka kıyafet ayarlayamam” diyen T. üstünü değiştirerek bölük faaliyetlerine katıldı.



Konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldı. Tutanakta er T. için “Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı olmayan tutum sergilemiştir” denildi. Astsubay M. U. da T.’nin kıyafetine göz yummakla suçlandı. M. U. ifadesinde “Üzerinde siyasi veya bölücü herhangi bir simge görmediğim için işlem yapmadım” dedi.