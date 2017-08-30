MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kışlada 'İsmailağa' kıyafetine soruşturma

    Kışlada 'İsmailağa' kıyafetine soruşturma

    Dinçer GÖKÇE
    30.08.2017 - 00:42 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 00:42

    ISPARTA’da, acemi er F.T.’nin çarşı iznine çıkarken giydiği kıyafet soruşturma konusu oldu.

    Olay General İhsan Alper Kışlası’nda geçen cumartesi yaşandı. Nöbetçi subay Yarbay G. A. ile iki askeri personelin imzasını taşıyan tutanağa, yaşananlar şöyle yansıdı:

    Kışlada İsmailağa kıyafetine soruşturma
    “Er F.T.’nin başında fes, üzerinde bol bir gömlek, cübbe ve şalvar bulunuyordu. Yarbay A., er T.’ye kıyafeti sordu. Er. T., İsmailağa Cemaati mensubu olduğunu, medrese eğitimi aldığı için giydiğini söyledi. Yarbay A., kışla içinde giydiği kıyafetin, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu söyledi. Er. T. kıyafet özgürlüğü olduğunu belirterek giyinme hakkı olduğunu söyledi.”

    Yarbay A.’nın emriyle Astsubay M. U., er T.’ye üstündeki kıyafetle çarşıya çıkamayacağını söyleyince “Başka kıyafet ayarlayamam” diyen T. üstünü değiştirerek bölük faaliyetlerine katıldı.

    Konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldı. Tutanakta er T. için “Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı olmayan tutum sergilemiştir” denildi. Astsubay M. U. da T.’nin kıyafetine göz yummakla suçlandı. M. U. ifadesinde “Üzerinde siyasi veya bölücü herhangi bir simge görmediğim için işlem yapmadım” dedi. 

    Etiketler: kışla , ismailağa cemaati , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri