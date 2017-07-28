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    Kıskançlık krizine giren kadın kocasını zehirleyerek öldürdü

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 18:53Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 18:53

    Rusya'da 28 yaşındaki Ekaterina Puzikova, bankacı milyoner kocasını kendisini aldattığı gerekçesiyle KGB ajanlarının kullandığı zehirle öldürdü.

    Rusya'da 2012 yılında aldatıldığı gerekçesiyle kıskançlık krizine giren Ekaterina Puzikova, bankacı eşi Dmitry'nin yemeğine KGB ajanlarının soğuk savaş döneminde kullandığı fare zehrini dökerek öldürdü.

    2012 yılında Dmitry, yemekteyken eşine masada neden patates ezmesi olmadığını söyleyince Puzikova içine fare zehri koyduğu patates ezmesini sofraya getirdi. Zehirli patatesten yemekte bulunan misafir de yedi felç geçirdi. Diğer iki misafir ise olayı ucuz atlattı.

    Kıskançlık krizine giren kadın kocasını zehirleyerek öldürdü

    Koca Dmitry ise yemekten hemen sonra bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmada kanında zehir bulundu.

    9 YIL HAPİS CEZASI

    Mahkemeye çıkarılan kadının avukatı müvekkilinin soğuk savaş döneminde kullanılan zehiri bulmasının imkansız olduğunu söylemesine rağmen mahkeme Puzikova dokuz yıl hapis cezası verdi.

    Soğuk savaş döneminde Rus KGB ajanları, ülkeden kaçan eski ajanları öldürmek için bu zehiri kullanıyorlardı.

    Etiketler: Ekaterina Puzikova , fare zehri , KGB ajanı
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