Kıskançlık krizine giren kadın kocasını zehirleyerek öldürdü

Rusya'da 2012 yılında aldatıldığı gerekçesiyle kıskançlık krizine giren Ekaterina Puzikova, bankacı eşi Dmitry'nin yemeğine KGB ajanlarının soğuk savaş döneminde kullandığı fare zehrini dökerek öldürdü.

2012 yılında Dmitry, yemekteyken eşine masada neden patates ezmesi olmadığını söyleyince Puzikova içine fare zehri koyduğu patates ezmesini sofraya getirdi. Zehirli patatesten yemekte bulunan misafir de yedi felç geçirdi. Diğer iki misafir ise olayı ucuz atlattı.

Koca Dmitry ise yemekten hemen sonra bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmada kanında zehir bulundu.

9 YIL HAPİS CEZASI

Mahkemeye çıkarılan kadının avukatı müvekkilinin soğuk savaş döneminde kullanılan zehiri bulmasının imkansız olduğunu söylemesine rağmen mahkeme Puzikova dokuz yıl hapis cezası verdi.

Soğuk savaş döneminde Rus KGB ajanları, ülkeden kaçan eski ajanları öldürmek için bu zehiri kullanıyorlardı.