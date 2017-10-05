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    Kıskanç şempanze, eşini öpen bakıcıyı hastanelik etti!

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 17:27 | Son Güncelleme:

    Ukrayna’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Romeo adlı şempanze, dişi partneri Juliet'i öpen bakıcısına saldırdı. Romeo'nun ısırıp darp ettiği bakıcı Sergey, hastanelik oldu.

    Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Lisne köyünde Feldman Eco Park hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüren Romeo, aynı kafeste kaldığı Juliet adlı dişi şempanzenin bakıcısını öpmeye çalışması üzerine Sergey adlı bakıcıyı ısırdı.

    Kendini kaybeden Romeo, bununla kalmayıp partneri Juliet’e de saldırdı.

    Kıskanç şempanze, eşini öpen bakıcıyı hastanelik etti

    İkiliyi ayırmaya çalışan bakıcı, bir kez daha Romeo’nun hışmına uğradı. Sergey’i parmağından ve kulağından ısıran Romeo, zavallı bakıcının gözünü de morarttı.

    Kıskanç şempanze, eşini öpen bakıcıyı hastanelik etti

    Kafesten güçlükle kaçmayı başaran Sergey, hastanede tedavi altına alındı.

    Kıskanç şempanze, eşini öpen bakıcıyı hastanelik etti

    Hayvanat Bahçesi Sözcüsü Valeria Ivaşenko, “Şempanzeler tehlikeli hayvanlardır ve güçlü çeneleriyle et bile koparabilirler. Bakıcı kafese girmemeliydi. Ancak Sergey, şempanze çiftimize 6 yıldır bakıyor ve onlarla ilgileniyor” dedi.

    Kıskanç şempanze, eşini öpen bakıcıyı hastanelik etti

    Bakıcı Sergey ise olayla ilgili olarak şöyle konuştu: “İkisiyle de yakın ilişkim var ve bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı. Juliet cam kafesin ardından beni öpünce Romeo sinirlendi. Sanırım kıskandığı için bana saldırdı.”

    Kıskanç şempanze, eşini öpen bakıcıyı hastanelik etti

    Kafese girmemesi gerektiğini bildiğini söyleyen Sergey, Juliet’i kurtarmak için hayvanat bahçesinin kuralını bilerek çiğnediğini söyledi.

    Kıskanç şempanze, eşini öpen bakıcıyı hastanelik etti

    Sadece birkaç ay önce ikilinin bir yavrusu dünyaya geldi.

    Homo sapiense yakınlığıyla bilinen şempanzelerin, insanlara benzer davranışlar sergilediği biliniyor.

    Etiketler: şempanze , ukrayna , romeo , juliet , kıskanç , sergey , Lisne , Feldman Eco Park
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