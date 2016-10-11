Kişiye özel ödeme planı

Projenin 3’te 1’i şimdiden sahiplerini bulurken kalan konutlar için kredili alımlarda 60 ay için 0.69 faiz oranı imkânı sunuluyor. Yaklaşık 86 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projede 371 konut ve tamamı dört bin metrekareyi bulan ticari üniteler yer alıyor. Beyaz Park Topkapı’da konut fiyatları peşin ödemelerde 415 bin TL’den başlarken, projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan dört tip daire seçeneği sunuluyor. Projede daireler 70 metrekare ile 210 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Geniş peyzajı ve zengin sosyal donatıları bulunan projede açık- kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlar için ayrı hamam ve sauna, fitness merkezi, çok amaçlı spor alanı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Proje, Davutpaşa metro durağına 200 metre, Cevizlibağ metrobüs durağına 600 metre, Esenler Otogarı’na 3.5 kilometre, Atatürk Havalimanına 10 kilometre mesafede yer alıyor. Konutların 2017 yılının Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor.