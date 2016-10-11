Ara
MENÜ
Emlak Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi >Emlak>Kişiye özel ödeme planı

Kişiye özel ödeme planı

Hürriyet Haber
11.10.2016 - 21:29 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 15:03

BEYAZ İnşaat, 150 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Beyaz Park Topkapı projesinde kişiye özel ödeme planı sunuyor.

Projenin 3’te 1’i şimdiden sahiplerini bulurken kalan konutlar için kredili alımlarda 60 ay için 0.69 faiz oranı imkânı sunuluyor. Yaklaşık 86 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projede 371 konut ve tamamı dört bin metrekareyi bulan ticari üniteler yer alıyor. Beyaz Park Topkapı’da konut fiyatları peşin ödemelerde 415 bin TL’den başlarken, projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan dört tip daire seçeneği sunuluyor. Projede daireler 70 metrekare ile 210 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Geniş peyzajı ve zengin sosyal donatıları bulunan projede açık- kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlar için ayrı hamam ve sauna, fitness merkezi, çok amaçlı spor alanı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Proje, Davutpaşa metro durağına 200 metre, Cevizlibağ metrobüs durağına 600 metre, Esenler Otogarı’na 3.5 kilometre, Atatürk Havalimanına 10 kilometre mesafede yer alıyor. Konutların 2017 yılının Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor. 

Etiketler: beyaz inşaat , beyaz park topkapı , konut
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri