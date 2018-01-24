Kişiye özel fırsat

2018 yaz dönemine yönelik yurtiçi erken rezervasyon kampanyası ile tatilseverlere avantajlı tatil fırsatları sunduklarını ifade eden Setur Turizm Müdürü Oktay Temeller, “2018 sezonu için erken rezervasyon dönemini başlattık. Setur’un 20 Kasım 2017 tarihinden itibaren geçerli olan erken rezervasyon kampanyasında, yaz döneminde Türkiye’nin en seçkin tatil otellerinde yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlar sunuluyor” dedi.

KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Setur’un erken rezervasyon kampanyasında 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi, fiyatın değişmesi durumunda ise değişen fiyata göre işlem garantisi verildiğine dikkat çeken Oktay Temeller kampanyayla ilgili olarak “2018 yılı yaz döneminde uzun bir Kurban Bayramı tatili var. Talebin ve dolayısıyla sezon fiyatlarının yüksek olacağını beklediğimiz bu dönem başta olmak üzere tüm yaz dönemi için erken davranan misafirlerimiz kaçırılmayacak fırsatlar yakalayabilecekler. 20 Kasım’da başlattığımız erken rezervasyon kampanyamızı kaliteli ve hesaplı bir tatil arayan tüm misafirlerimize öneriyoruz” diye konuştu.

KALİTELİ VE HESAPLI

Tatilcilerin aile yapıları, ilgi alanları, gelir düzeyleri gibi farklı nedenlerle tatil beklentilerinin değişiklik gösterebildiğine vurgu yapan Oktay Temeller, “Setur olarak deneyimli seyahat danışmanlarımızla birlikte oluşturduğumuz kişiye özel tatil paketleri ile misafirlerimize hem hesaplı hem de kaliteli tatil imkânı sunuyoruz. Doğanın içinde sakin ve huzurlu bir tatilden, yüksek tempolu ve eğlence ağırlıklı seçeneklere ya da yeni evli çiftlere pek çok sürpriz sunan balayı tatillerinden çocuk odaklı opsiyonlara kadar geniş bir yelpazeden avantajlı biçimde yararlanmak mümkün” ifadelerini kullandı.

ÜST KATEGORİ OTELLER

Erken rezervasyon kampanyasına katılanların yararlanabilecekleri tesisler hakkında bilgi veren Setur Turizm Müdürü Oktay Temeller, “Misafirler, Setur’un portföyünde yer alan Bodrum, Belek, Side, Çeşme ve Fethiye başta olmak üzere Robinson Otelleri, Regnum Carya Golf & Spa Resort, Sentido Zeynep Golf & Spa, Utopia World Hotel, Blue Waters Club, SENO Resort Sarıgerme, Side Sungate Hotel & SPA, The Bay Beach Club, Sherwood Otelleri, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa, Titanic Deluxe Bodrum, Adam & Eve, Sueno Hotels Deluxe Belek ve Xanadu Island olmak üzere pek çok üst kategori otelde indirimli konaklayabilecek” dedi.