 Kışın yapabileceğiniz 5 şahane aktivite

1. Dans edin



Eğlenceli olmasının yanı sıra her yaşta formda kalmanızı sağlar. Monoton hayatınızı renklendirmek için iyi bir aktivitedir. Dans etmek kilo vermenizi sağlar, enerjinizi artırır, kalp sağlığı için de son derece faydalıdır. Psikolojiye de harika gelir, demedi demeyin!

2. Kışın da yüzmek gerek

Yüzmek, yalnızca yaza özgü bir spor değildir. Kapalı havuzlarda da yapılabilen bu eğlencelin sporun birçok faydası var! Kas ve iskelet sisteminizi çalıştırır, kilo kaybına yardımcı olur, neredeyse tüm vücudunuz hareket ettiği için sinir sistemine de olumlu etkileri vardır.

3. Haydi kayağa!

Fit olan herkesin her yaşta yapabileceği bir spor kayak! Üstelik oldukça da faydası var. Sırt ve kollardaki kasları çalıştırıyor, bacak kaslarını da bir hayli güçlendiriyor. Bunun yanı sıra vücut kondisyonunu artırarak çok fazla kalori yaktırıyor.

4. Yoga ya da pilatese ne dersiniz?

Günümüzde ikisi de çok popüler… Hem zayıf kasları güçlendirirler hem de vücut direncini ve esnekliğini artırırlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korurlar.

5. Spor salonuna üye olabilirsiniz

Göbeğine bakıp “Ne olacak benim halim diyen?” , baklava dilim karın kaslarına sahip olmak isteyen herkesi şiddetle spor salonuna üye olmaya davet ediyoruz! Bir spor salonuna üye olmak bireyin iç disiplinini destekler. Haftada iki üç defa fitness sporu yapmanız kalp damar sağlığınızı olumlu yönde etkiler, tansiyonu düzenler, kilo problemini ortadan kaldırır.

Tüm bu sporları yaparken, soğuk havalarda daha aktif olmak istiyorsanız doktorunuza danışarak vitamin takviyesi almayı unutmayın!