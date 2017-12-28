Kışın diyet yaparken nelere dikkat etmeli?

Eskiden yaz aylarında incecik kıyafetlerin içerisinde en güzel şekilde görünebilmek için bahar aylarında 1-2 haftalık sağlıksız diyet programları yapılır ve çok daha fit bir vücutla yazı karşılayabilmek hayal edilirdi. Neyse ki artık durumun bu kadar da kolay kurtarılamadığının ve sağlıklı, zinde bir vücut için çok daha sağlam adımlarla ilerlemenin önemli olduğunun farkındayız. Yaz gelmeden 1-2 hafta önce uygulanan şok diyetler yerine, uzun vadede kilo vermeyi ve korumayı hedefleyen sağlıklı ve dengeli diyet programlarını uygulamanın ne kadar doğru olduğu anlaşıldı. Bu yüzden de birçok kişi için kış ayları, sağlıklı bir diyet programı uygulayabilmek için en uygun zamanlardan biri haline geldi!

Su içmeyi alışkanlık haline getirin: Kış aylarında gerek sıcak içeceklerin daha fazla tüketilmesi, gerekse havanın soğuk olması sebebiyle su tüketimi neredeyse hatırlanmıyor. Oysa hiçbir içeceğin suyun yerine geçmediği gibi çay/kahve gibi kafeinli içeceklerin de vücuttan daha fazla sıvı atılmasına sebep olduğunu unutmamalısınız. Eğer kış aylarında yeterli su içmeyen biriyseniz bu durum, metabolizmanızın yavaşlamasına, böbreklerinizin yorulmasına ve vücudunuzda ödem oluşumuna sebep olabilir. Bu yüzden günde 2,5-3 litre su tüketimine kış aylarında da dikkat etmeye özen gösterin.









Kış aylarında gerek sıcak içeceklerin daha fazla tüketilmesi, gerekse havanın soğuk olması sebebiyle su tüketimi neredeyse hatırlanmıyor. Oysa hiçbir içeceğin suyun yerine geçmediği gibi çay/kahve gibi kafeinli içeceklerin de vücuttan daha fazla sıvı atılmasına sebep olduğunu unutmamalısınız. Eğer kış aylarında yeterli su içmeyen biriyseniz bu durum, metabolizmanızın yavaşlamasına, böbreklerinizin yorulmasına ve vücudunuzda ödem oluşumuna sebep olabilir. Bu yüzden günde 2,5-3 litre su tüketimine kış aylarında da dikkat etmeye özen gösterin. Kışı meyvelerle renklendirin: Yaz meyvelerinin çok daha çeşitli olduğu bir gerçek; ancak kış meyvelerinin de hakkını verelim. Kış meyveleri içerdikleri vitamin ve minerallerle bağışıklığımızın kuvvetlenmesine yardımcı oluyor ve bizi kış hastalıklarına karşı korumaya yardımcı oluyorlar. Üstelik içerdikleri lif ve muhteşem tatlarla kış aylarında artan tatlı ihtiyacını kapatma ve iştahı dengeleme konusunda da oldukça başarılılar. Eğer kış meyveleri damak zevkinize hitap etmiyorsa vücudunuzu birtakım vitamin ve minerallerden mahrum bırakıyor olabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka doktorunuza/diyetisyeninize danışmalı ve takviye kullanımı konusunda yardım almalısınız.





Yaz meyvelerinin çok daha çeşitli olduğu bir gerçek; ancak kış meyvelerinin de hakkını verelim. Kış meyveleri içerdikleri vitamin ve minerallerle bağışıklığımızın kuvvetlenmesine yardımcı oluyor ve bizi kış hastalıklarına karşı korumaya yardımcı oluyorlar. Üstelik içerdikleri lif ve muhteşem tatlarla kış aylarında artan tatlı ihtiyacını kapatma ve iştahı dengeleme konusunda da oldukça başarılılar. Eğer kış meyveleri damak zevkinize hitap etmiyorsa vücudunuzu birtakım vitamin ve minerallerden mahrum bırakıyor olabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka doktorunuza/diyetisyeninize danışmalı ve takviye kullanımı konusunda yardım almalısınız. Kuru baklagilleri ihmal etmeyin : Kış aylarında havaların soğumasıyla beraber vücudumuzun ısınma ve enerji isteği artıyor. Bu durum da bizi zaman zaman kalorili, yağlı besinler tüketmeye teşvik edebiliyor. Oysa nohut, mercimek, kuru fasulye gibi lif ve bitkisel protein kaynağı olan besinleri tercih etmek hem sağlığınızı hem de formunuzu koruma konusunda en büyük yardımcınız. Çünkü bu besinlerin içerdiği lif ve bitkisel protein hem sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasına hem de uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor.









: Kış aylarında havaların soğumasıyla beraber vücudumuzun ısınma ve enerji isteği artıyor. Bu durum da bizi zaman zaman kalorili, yağlı besinler tüketmeye teşvik edebiliyor. Oysa nohut, mercimek, kuru fasulye gibi lif ve bitkisel protein kaynağı olan besinleri tercih etmek hem sağlığınızı hem de formunuzu koruma konusunda en büyük yardımcınız. Çünkü bu besinlerin içerdiği lif ve bitkisel protein hem sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasına hem de uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor. Baharatların gücüne inanın: Söz konusu kış aylarında bağışıklığınızı kuvvetlendirmek ise baharatların bu konudaki başarısı azımsanamayacak kadar fazla. Özellikle kış ayları denilince akla ilk gelen baharatlar olan zencefil, zerdeçal ve tarçın içerdikleri yüksek antioksidan kapasiteleriyle vücudunuzun bağışıklığının korunmasına yardımcı oluyor. İştahı baskılama ve sindirim sorunlarının üstesinden gelme konusunda da size yardımcı olacak bu üçlüyü çaylarınızda, yemeklerinizde, tatlılarınızda keyifle tüketebilirsiniz.





Söz konusu kış aylarında bağışıklığınızı kuvvetlendirmek ise baharatların bu konudaki başarısı azımsanamayacak kadar fazla. Özellikle kış ayları denilince akla ilk gelen baharatlar olan zencefil, zerdeçal ve tarçın içerdikleri yüksek antioksidan kapasiteleriyle vücudunuzun bağışıklığının korunmasına yardımcı oluyor. İştahı baskılama ve sindirim sorunlarının üstesinden gelme konusunda da size yardımcı olacak bu üçlüyü çaylarınızda, yemeklerinizde, tatlılarınızda keyifle tüketebilirsiniz. Karbonhidrat kaynaklarının kaliteli olanlarını tercih edin: Kış ayları denilince hepimizin aklına dışarıda kar yağarken, evde battaniyemizle, önümüzde börek, çörek ve tatlılarımızla, dışarıyı izleyeceğimiz anlar geliyor. Ancak formunu her daim korumak ve vücudunun sağlığını korumak isteyenler için bu karbonhidratların kaliteli olması oldukça önem taşıyor. Öğünlerinizde yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği, esmer pirinç, karabuğday, kinoa, bulgur gibi kaliteli karbonhidrat kaynaklarını tercih etmeniz, hem yüksek lif içeriğiyle daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak hem de kan şekerinizin dengede kalmasını sağlayarak ani açlık atakları, aşırı tatlı ihtiyacı gibi sorunların azalmasına yardımcı olacak.





Kış ayları denilince hepimizin aklına dışarıda kar yağarken, evde battaniyemizle, önümüzde börek, çörek ve tatlılarımızla, dışarıyı izleyeceğimiz anlar geliyor. Ancak formunu her daim korumak ve vücudunun sağlığını korumak isteyenler için bu karbonhidratların kaliteli olması oldukça önem taşıyor. Öğünlerinizde yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği, esmer pirinç, karabuğday, kinoa, bulgur gibi kaliteli karbonhidrat kaynaklarını tercih etmeniz, hem yüksek lif içeriğiyle daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak hem de kan şekerinizin dengede kalmasını sağlayarak ani açlık atakları, aşırı tatlı ihtiyacı gibi sorunların azalmasına yardımcı olacak. Sebze olmadan sofraya oturmayın: Kış aylarında iştahı kontrol etmenin kolay yolu lif kaynaklarına yer vermekten geçiyor. Bu anlamda size yardımcı olacak kış sebzeleri sizi tok tutmaya destek olmanın yanında vitamin mineral içerikleriyle de bağışıklığınızı ve sağlığınızı koruyor. Sebze tüketmek denilince aklınıza sadece salatalar gelmesin. Kışın salata hazırlamaya üşeniyorsanız, çorbalarda, etli/tavuklu/balıklı yemeklerinizin içerisinde, sandviçlerinizin içerisinde, smoothielerinizde sebzelerinizi keyifle tüketebilirsiniz.

Elbette kış aylarında hem formunuzu hem de sağlığınızı koruyabilmek için ihtiyacınız olan besin öğelerini ve vitamin-mineralleri karşılayabilmeniz çok önemli. Bu yüzden doktorunuzla görüşüp detaylı bir kan tahlili yaptırarak, diyetisyeninizle beraber beslenmenizdeki eksiklikleri belirleyip buna uygun takviye kullanımını gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.

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