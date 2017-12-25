Kışın da güneş koruyucu kullanın!

Özellikle güneş ışınlarından daha az etkilenen ciltlere sahip insanlar kışın güneşin cilde zararları konusunda daha dikkatsizdirler. Birçok insan da bu kısa kapalı ve soğuk günler için aynı şeyi düşünür. Oysa uzmanlar tek bir konuda ortak noktada buluşurlar: Aralık ayı ortasında bile olsanız güneş kremi kullanmak cilt için bir zorunluluktur.
Cilt hasarını biriktirmeyin
ABD Dermatoloji Akademisi Yönetim Kurulu sertifikalı dermatolog ve New York Üniversitesi Dermatoloji Klinik Profesörü Darrell Rigel, “Cilt hasarı bir takside gitmek gibidir. Kilometre arttıkça ve mesafe çoğaldıkça, ödeyeceğiniz bedel katlanarak artar” diyor.
Başka bir deyişle güneşten gelen mor ötesi ışınlar yaz bittikten sonra da cilde zarar vermeye devam eder ve o zamanlara ait UV hasarı gittikçe birikir. Yazın Antalya’da yaşayan biriyle kışın Erzurum’da kayak yapan birinin cilt hasarı birbirinden farklı olmayacaktır. İki türlü de hem mevsim şartlarından dolayı hem de güneşin zararlarından korunmak için nemlendiricili güneş kreminizi kullanmanız gerekir.
UVA da önemli!
Ancak kış için bir güneş koruyucu tercih ederken düşük koruma faktörlü bir ürün tercih edebilirsiniz. Bunun nedeni kış aylarında UVB’nin bize ulaşmasında ciddi bir mevsimsel düşüş yaşanmasıdır. Koruma faktörleri de bu UVB ışınlarından bizi koruma oranlarına göre belirlenir. Ancak bununla birlikte diğer zararlı ışınlar olan UVA’nın mevsimsel düşüş oranı çok azdır. Bu nedenle bu ışınlar seni o an yakmasa bile uzun vadede cildinizde hasar oluşmasına neden olabilirler. Üstelik UVA ışınları camdan geçebilirler ve araba içinde bile olsanız cildinizde hasar bırakabilirler.
Peki, kışın cildi korumak için ne kullanmalısınız?
Uzmanlar koruyucu etkiye sahip bir nemlendiricinin hem kuruma, pullanma gibi mevsimsel problemlerin de önüne geçebileceğini hem de güneş ışınlarından koruyabileceğini söylüyor.
Yazın doğal olarak fazla yağ üretildiğinden nemlendirici etkisi olan bir koruyucuya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ancak kışın kullandığınız ürünün aynı zamanda nemlendirici etkisinin olması bir taşla iki kuş vurmanızı sağlayacaktır.
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