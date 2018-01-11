Kışın Çok Kuruyan Ciltlere 7 Öneri

1- Soğuk havalarda güneş koruyucu içerikli nemlendiriciler, el ve yüzümüz için en sağlıklı tercih olacaktır. Güneş ışınları kış mevsiminde rüzgâr ve kurulukla birlikte yakıcı etki göstererek kızarıklık ve kılcal damar artışına neden olur. Tüm vücudumuzu özellikle duştan sonra, hazır dermokozmetik kremler veya Hindistan cevizi, badem yağı gibi doğal yağlar ile nemlendirip çatlamayı ve kuruluğu engelleyebiliriz.

2- Yağlı ve karma ciltlerde de kış aylarında nem kaybına bağlı hassasiyet oluşabilir. Cildin sürekli ovalanması ve aşırı tahriş edilmesi sivilce ve seboreik dermatit gibi iltihabi reaksiyonları tetikler. Yağ içermeyen, koruma faktörlü, C vitaminli, hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildin dış etkenlere karşı savunması artırılmalıdır.

3- Cilt temizliğinde de sert sabunlar ve pütürlü temizleyiciler yerine cildin yapısına uygun nemlendirici etkili temizlik ürünleri tercih edilmelidir.

4- Kışın kıyafet seçimi vücut sağlığı açısından önem taşır. Derimizin hasar görmemesi, kurumaması için eldiven ve şapka takmayı da ihmal etmemeliyiz.

5- Soğuk ve rüzgârdan korunmak için yün ve pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Elyaf, naylon tarzı kumaşlar statik elektrik üretir, cildin nefes almasını engeller. Soğuk havalar ile birlikte aşırı ve kat kat giyinme, terlemeye yol açıp ‘follikülit’ dediğimiz kıl kökü iltihaplanmalarına sebep olabilir. Bu nedenle özellikle çok terleyenlerin ter emen ve hava dolaşımını sağlayan pamuk türü doğal, hafif ve bol giysiler tercih etmesi, naylon gibi yapay iplikli kumaşlardan da uzak durması gerekir.

6- Cildi korumak ve canlı tutmak için sağlıklı beslenme önem taşır. Parlak renkli, taze meyve ve sebzelerle birlikte zeytinyağı, balık, hindi, yumurta gibi iyi protein alımına dikkat edilmelidir. Taze kırmızıbiber, kivi, brokoli, portakal, greyfurt, karalâhana, limon, maydanoz cildin şifalı besinleridir. Özellikle işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Cildin direncini artıracak vitamin ve minerallere en fazla ihtiyaç duyduğumuz kış aylarında selenyum, C, E, A vitamin takviyesi ve en önemlisi su yıpranan cildimizin onarılmasında etkin rol oynar.

7- Sağlıklı cilt yenileme işlemleri için kış mevsimini değerlendirmek gerekir. Dermatoloji doktorları tarafından cildinize uygun PRP, mezoterapi, kimyasal peeling, lazer ile cilt sıkılaştırma, kılcal damar tedavisi, özel lazer yöntemleri, vitamin tedavileri ile cilt altı hücrelerinin, yeni kollajen ve elastin liflerinin üretimi hızlandırılabilir. Böylece leke, kılcal damar ve kırışıklıklar azalıp yok olurken ciltte belirgin gerginleşme ve dirileşme hissedilir.





Benzer bilgiler ve daha fazlası için 365gun.com’a tıkla.

