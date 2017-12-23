Kişilik tiplerini öğrenecekler

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde zorunlu ders olarak okutulduğu belirtilen mizaç eğitimi ‘Enneagram Metodoloji’ Türkiye’de de uygulanmaya başlanıyor. Bu amaçla Beykoz Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşamboyu Öğrenme Merkezi Beykoz Gelişim bünyesinde ‘Enneagram Metodoloji Eğitimi’ ve sertifikası verilecek. Mizaç zemini üzerine oluşan ve gelişen kişilik tipleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlayan eğitim, 3 ayrı aşamadan oluşacak.

Programlar aralık, ocak ve şubat aylarında düzenlenecek. Enneagram metodolojisi temel alınarak; kişilik özellikleri, yetkinlikleri ve davranış örüntüsünü ölçümlemek ve raporlamak ile kişilik tipolojileri üzerine kurumlara ve kişilere eğitimler verilecek. Ardından Beykoz Üniversitesi, katılımcılara akademik olarak sertifika verecek. CharacterIX kurucu ortağı Aykut Yıldırım, “Enneagram, farklılıkları, imkanları, yetkinlikleri, kısıtlılıkları, kendimizi keşfetmeyi öğretirken; diğer yandan başkalarını anlamanın yolunu da sunuyor” dedi. Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Olcay Yılmaz ise, eğitimlerle şirketlerin artık yepyeni bir insan kaynağı uygulamasıyla tanışacağını vurguladı.