Kısıklı Meydanı’nın adı 'Milli İrade Meydanı' oldu

Üsküdar Belediyesi tarafından Harita Müdürlüğü gönderilen yazıda Üsküdar, Kısıklı Mahallesi’nde bulunan Kısıklı Meydanı’nın adının 'Milli İrade Meydanı' olarak isimlendirilmesi talep edildi. Planlar incelendiğinde teklif edilen alanın meydan olarak planlanmadığı tespit edildi.

Söz konusu yerin 'Milli İrade Meydanı' olarak isimlendirilmesine ilişkin yapılacak yasal işlem Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi.

Teklifi değerlendiren Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu, talebi inceleyip meydanın adını 'Kısıklı Milli İrade Meydanı' olarak isimlendirilmesine olumlu görüş bildirdi. Teklif, İBB Meclisi’nde önceki gün oy çokluğuyla onaylandı.