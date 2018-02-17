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    Kısıklı Meydanı’nın adı 'Milli İrade Meydanı' oldu

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    17.02.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, oy çokluğuyla aldığı kararla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın evinin de bulunduğu Kısıklı Meydanı’nın adını “Milli İrade Meydanı” olarak değiştirdi.Karara itiraz eden CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Erdem, “Olmayan bir meydana meydan muamelesi yapıyoruz” diyerek, ilçe belediyesini eleştirdi.

    Kısıklı Meydanı’nın adı Milli İrade Meydanı olduÜsküdar Belediyesi tarafından Harita Müdürlüğü gönderilen yazıda Üsküdar, Kısıklı Mahallesi’nde bulunan Kısıklı Meydanı’nın adının 'Milli İrade Meydanı' olarak isimlendirilmesi talep edildi. Planlar incelendiğinde teklif edilen alanın meydan olarak planlanmadığı tespit edildi.

    Söz konusu yerin 'Milli İrade Meydanı' olarak isimlendirilmesine ilişkin yapılacak yasal işlem Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi.

    Teklifi değerlendiren Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu, talebi inceleyip meydanın adını 'Kısıklı Milli İrade Meydanı' olarak isimlendirilmesine olumlu görüş bildirdi. Teklif, İBB Meclisi’nde önceki gün oy çokluğuyla onaylandı.

    Etiketler: Hüseyin Erdem , Kısıklı , Kısıklı Meydanı , Üsküdar , Milli İrade Meydanı , son dakika
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