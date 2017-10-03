Kısalar daha zeki

Kısa boylu olduğu için mutluluk duyduğunu anlatan şarkıcı, “1.63 boyundayım ve bundan da mutluyum. Çünkü dünya starları kısa boylu ve minyon. Bir de kan dolaşımı kısa boylularda çok olduğu için daha zeki oluyorlar” dedi.

Yurt, kadın muhabbetlerini pek sevmediğini, erkek arkadaşlarıyla sohbet etmeyi daha çok sevdiğini de söyledi: “Erkek arkadaşlarımla konuşmayı daha çok seviyorum ama kadınlarla oturup ‘Ya saçımın rengi nasıl, oje olmuş mu?’ konularını konuşmayı sevmiyorum.”







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