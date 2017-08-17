Kısa yoldan 'saadet' kötü bitti...

Fabrikanın muhasebe servisinde 24 yıl aralıksız çalışan Özlem A. tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, iddiaya göre kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlarla yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek fona katılmaları için ikna etti.

Özlem A. bu kişilerden, şirket içerisinde bir uygulama olduğu için bunu patronlarına söylememesini özellikle istedi. Kısa sürede ’saadet zinciri’ oluşturan Özlem A. para verenlere aylık yüzde 8- 10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25- 50’ye çıkartan Akçeşme’ye bazı işadamları kendi parasının yanı sıra arkadaşlarından borç alıp bankalardan kredi çekerek paralar verdi.

Geçen temmuz ayında artık para dağıtamayan ve arayan kişilere, ’OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz’, ’Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu’, ’Para Merkez Bankası’nda rahat olun’ gibi mesajlar gönderen Özlem A. şüphelenen bazı işadamlarının şikayeti üzerine önce çalıştığı işyerinden atıldı, daha sonra 13 kişinin suç duyursunda bulunması ile tutuklandı. Bir çok işadamının ise paralarını alamayacağı gerekçesiyle şikayetçi olmadığı Özlem A.'nın piyasayı en az 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.

ŞİKAYETÇİ SAYISI 25'E ÇIKTI

Hakkında Bursa 9’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 'dolandırıcılık’ suçundan dava açılan Özlem A.'dan şikayetçi olanların sayısı 25’e yükseldi. İşlediği her suçtan ayrı ayrı olmak üzere hakkında toplam 75 yıla kadar hapis cezası istenen Özlem A. 11 Temmuz’da hakim karşısına çıktı. Dolandırıldığını öne süren bazı müştekilerin dinlendiği duruşma sonunda mahkeme hakimi, şikayetçi sayısının fazla olması işlenen suçun ise ’nitelikli dolandırıcılık’ olması nedeniyle ’görevsizlik’ kararı verip davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.

Bu karar üzerine Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 3 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan yaklaşık 200'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada, tutuksuz sanıklar, N.Y. ile E.Ş., suçlamaları kabul etmeyip Özlem A.'yı şirkette zaman zaman gördüklerini söyledi.

BABASININ ARKADAŞINI SUÇLADI

Duruşmada ifade veren Özlem A. şirkete babasının arkadaşı olan N.Y. sayesinde girdiğini ve 24 yıl şirkette çalıştığını belirterek, şöyle dedi;

9 yıl önce N.Y., bana bir oluşum kuracaklarını toplanacak paraların yatırıma yatırılacağı ve kar elde edileceğini söyledi. Bu iş gizli olacağı için ben de arkadaşlarım ve akrabalarıma durumu anlattım. Kar oranları yüzde 8'di. E.Ş., kar oranını belirliyordu. Son yıllarda bu oran arttı. Bu süreç 9 yıl sıkıntı yaşanmadan devam etti. 2016 yılı Eylül ayında sıkıntılar başladı. N.Y., bana durumun geçici olduğunu söyledi. Genelde ben kendisiyle yüz yüze görüşüyordum. E.Ş. de bazı görüşmelerde bulundu. N.Y., benden alacaklıları oyalamamı istediğinde dediğini yaptım. Sonra insanlar bana inanmamaya başladı. Ardından insanlar ona ulaşınca, N.Y. bu işlerle alakasının olmadığını söyledi. Paraları ben elden ona veriyordum.

İfade verirken zaman zaman ağlayan Özlem A., "Burada da en az 15 yıldır tanımış olduğum arkadaşlarım var. Hepsi ailemin ferdi gibidir. Benim dolandırıcılıkla kastım olsa paraları alıp kaçardım. Burada bazı müştekilerin belirttikleri miktarlar, alamadıkları kar payının ana paraya eklenmiş halidir. Ben 2 sanıktan şikayetçiyim. 9 aydır cezaevindeyim, en çok ben mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"5 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Müştekilerden Suat Ç. ve Saffet Ç. adlı kardeşler, "Toplam 5 milyon 225 bin lira zararımız var. Değerlensin diye paramızı vermiştik. 2 milyon civarında kar payı almıştım. Ama o parayı da verdik" dedi. Selim Semih Ç. ise 2 milyon 600 bin lira, Hüseyin F. 4 milyon 300 bin lira, Görkem Ç. ise 2 milyon 100 bin lira zararı olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, gelmeyen tanıkların dinlenmesi, tutuklu sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına, eksik evrakların giderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

