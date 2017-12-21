'Kısa Kısa Aşk' izleyici ile buluşuyor

Arrival ve NetD işbirliği ile hayata geçen, toplamda 19 bölümden oluşan ve ilk kısa film serisi olma özelliğini taşıyan “Kısa Kısa Aşk”, NetD’de izleyicilerle buluşuyor.

“Kısa Kısa Aşk” genç ve dinamik hikayelerden yola çıkarak, birbirinden farklı, hem eğlenceli hem de hüzünlü küçük aşk öykülerini izleyici ile buluşturuyor.

Yapımcılığını Hazer Baycan ve Özer Feyzioğlu’nun yaptığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği Kısa Kısa Aşk’ın, senaryosunu ise Ceylan Naz Baycan

kaleme alıyor.

Toplamda seksen beş oyuncunun yer aldığı, her bölümü ortalama beş dakikadan oluşan Kısa Kısa Aşk’ın hikayeleri, hızlı ve dinamik olduğu kadar izleyicilere sinema dili keyfide yaşatıyor. 4K görüntü kalitesi ile çekilen ve sadece NetD platformu üzerinden yayınlanacak filmleri izleyiciler, akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayardan rahatlıkla izleyebilecek.

Aşkı en komik, en trajik ve en gerçek halleriyle anlatan “Kısa Kısa Aşk” sponsorluğunu ise Türkiye’nin en sevilen Türkçe slow müzik radyosu SlowTürk üstleniyor.

Kısa Kısa Aşk’ın yayınlanan bölümlerine https://www.netd.com/dizi/kisa-kisa-ask adresinden erişilebilir.

Bu hafta sinemalarda aşk var!