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Kısa film yarışması için süre uzatıldı

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 11:59

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), tasarruf ve yatırım bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışması için başvurular 23 Ekim 2017 tarihine kadar uzatıldı.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen kısa film yarışmasında dereceye girenleri 12 bin TL'ye varan para ödülleri ve çeşitli hediyeler bekliyor. 

“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması sinemaseverleri ve yönetmenlik konusunda kendine güvenenleri bekliyor. 3 Nisan'da başvuruları başlayan yarışmanın son katılım tarihi 23 Ekim tarihine uzatıldı. 

Dört yıldır Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal bir meseleye parmak basıyor: tasarruf bilinci! “Küçük birikimler, büyük mucizeler yaratır” sloganıyla duyurulan kısa film yarışması, toplumda finansal bilincin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle düzenleniyor. Birikimlerin finansal alanda yatırımlara dönüştürülmesinin önemini en güzel şekilde anlatan filmler, TSPB tarafından para ödülü ve çeşitli hediyelerle onurlandırılıyor.

Yarışma sonucunda birinci 12 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 7 bin 500 TL'lik para ödülü kazanırken; ilk 10'a giren yarışmacılara TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Mavi Lale Kart Üyeliği hediye edilecek.

 

Etiketler: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği , Kamera Elinde Geleceğin Cebinde , İKSV Mavi Lale Kart Üyeliği
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