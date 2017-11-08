Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen festivalin ödül töreni, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Fakültenin Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can, festivale destek veren Sinema Genel Müdürlüğü ile sponsor firmalara teşekkür etti.

Festivale katılan 200'e yakın eser arasından 67'sinin ön elemeyi geçerek finale kaldığını söyleyen Can, "Sinema ve akademik dünyadan birçok insanı konuk olarak ağırladık. Sinema atölyeleri, oyuncu atölyesi, belgesel atölyesi ve birçok atölye çalışması yapıldı. Festivalimiz ödül alan filmlerin gösterimi, çeşitli üniversitelerden gelen belgeseller, kısa filmler ve uzun metrajlı fimlerle cuma gününe kadar devam edecek. Ödül almak önemli ama ödül alamayan ve festivalimize katılan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önemli olan burada filmlerinin gösterilmesi" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından jüri üyelerine plaket takdim edildi. Sonrasında, kabare sanatçısı Shai Shahar kısa bir konser verdi.

ÖDÜL ALANLAR

Animasyon kategorisinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Zanna Abasova ‘Yazar ve Burun’,

Deneysel kategoride Selçuk Üniversitesi'nden Abdullah Yazıcıoğlu ve Dilara Şahin ‘56’,

Kurmaca kategorisinde Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Soner Sert ‘Hasta Bakıcı’,

Belgesel kategoride Selçuk Üniversitesi'nden Onur Coşkuner ve Hakan Yıldırım ‘Savrun’ eseriyle birincilik ödülü aldı.

Törene, SÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Canöz, yönetmenler, sinema ve televizyon oyuncuları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.