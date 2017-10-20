Kış sofrasının yıldızı çorbaların kıvamı nasıl ayarlanır?

Çorbalarınıza un veya nişasta ekleyerek kıvamını artırabilirsiniz. Ancak miktarını doğru ayarlamalısınız. Un çorbaya çok koyulduğu zaman kıvamı epey koyu olur. Bu kıvamı azaltmak için çorbanıza sıcak su ekleyebilirsiniz. Çorbanızın unu az geldiyse, unu ve tereyağını ayrı bir kapta kavurduktan sonra çorbanıza ilave edebilirsiniz.

Sebze çorbalarının kıvamını artırmak isterseniz sebzeleri püre haline getirip çorbanıza ilave edebilirsiniz. Patates gibi nişastalı sebzeleri çorbalarda kıvam artırıcı olarak kullanılabilirsiniz.

Çorbanıza kıvam katacak bir diğer malzeme de nişastadır. Nişastayı suyla iyice incelttikten sonra karışımı çorbanıza yavaş yavaş eklemeniz ve bu sırada devamlı karıştırmanız gerekir. Çorbaya ekleyeceğiniz nişasta miktarını kendi hedeflediğiniz kıvama göre ayarlayabilirsiniz.

Çorbanızı her zaman kısık ateşte pişirin ve hızla kaynayıp taşmasını önleyin. Bu püf noktası koyu kıvamlı çorba hazırlayabilmek için oldukça etkilidir. Bunun yanında, pişirdiğiniz çorbayı karıştırırken tahta kaşık seçmeye özen gösterin.

Koyu kıvamlı çorba yapmak istiyorsanız çok su ve yağ kullanmaktan uzak durmalısınız.

Sadece içme suyu ile yapılan çorbalar et suyu veya tavuk suyu ile yapılan çorbalara göre daha tatsız ve kıvamsız olur. Kullandığınız et ve tavuk suyunun yağ oranlarına da dikkat etmeniz gerekir.

Çorbanın pişmesine yakın içerisine eklenecek olan terbiye çorbanın türüne göre kıvam katmaya yardımcıdır.

Pişmiş çorbanın kıvamını koyulaştırmak amacıyla içine kıvamın sululuğuna göre bir ya da iki adet çiğ patates ekleyerek de çözüm bulabilirsiniz.