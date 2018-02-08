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Kış ortasında tırnaklarınıza çok yakışacak 5 oje rengi

Kışın bu soğuk ve karanlık günlerinde uzun zamandır güneş yüzü görmüyorsunuz. Her gün yüzünüze sürdüğünüz fondöteniniz bile sizin için bronz kalmaya başladı. Ancak diğer yandan bu daha sağlıklı bir görüntü için de şart. Bu sırada ellerinizle cildiniz arasındaki ton farkını yakalamanın ise sihirli bir yolu var: Doğru ojeyi kullanmak! Eğer ten renginize göre bir oje tercihi yaparsanız kış için çok daha yumuşak bir ten rengi elde edersiniz.

Kaynak: Doğan Burda
08.02.2018 - 12:16 | Son Güncelleme :

Beyaz ten: Opak Pasteller

Kırmızıların bembeyaz bir ten için en uygun renk olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak bu porselen cildinize daha fazla dikkat çeker ve ellerinizin biraz daha solgun görünmesine neden olur. Beyaz tabanlı pastel tonlar (balerin pembesi ya da denizköpüğü yeşili gibi) cildinizin daha sıcak tonlar yakalamasını sağlayacak ve kontrast yapıp parlamalarına neden olacaktır.

Kış ortasında tırnaklarınıza çok yakışacak 5 oje rengi

Açık ten: Parıltılı altın

Işık yansıtan parıltılar size güneşi getirir ve açık teninize hafif bir yaz parlaklığı katar. Ayrıca yılın en iyi zamanında kışa bir yaz havası getirmek için çok iyi bir fırsattır. Bu nedenle altın tonları ve özellikle parıltıya sahip altın ojeler size istediğiniz o yumuşak görüntüyü verecektir.

Kış ortasında tırnaklarınıza çok yakışacak 5 oje rengi

Yanık ten: Açık parlak kırmızı

Merhaba şanslı insanlar! Sarı tonlamalarıyla şubat ayı ortasında bile güneşle buluşur bu insanlar. Sıcak cilt tonunuzu tamamlamak için ateşli bir turuncu-kırmızı ile tırnaklarınızı şenlendirebilirsiniz. Dünyanın en iyi oje taşıyan elleri bu ellerdir.

Kış ortasında tırnaklarınıza çok yakışacak 5 oje rengi

Orta ten: Yumuşak mercan

Güzel bir pembe, albenili bal rengi teninizi tamamlar ve kehribar tonlarına daha fazla pembe ekleyerek de sıcaklık yaz aylarının kumsalına kadar çıkar. Sıcak olan her şey sizin ten renginiz için yaratılmıştır. Kışın ortalığı ısıtmak istiyorsanız bu renk ojeler kullanmalısınız.

Kış ortasında tırnaklarınıza çok yakışacak 5 oje rengi

Koyu ten: Kremsi sarı

Cildinizin tonu bu dönemde cansızlaştı mı? Kırmızı tonlarını tamamlayan ve güneşli günleri çağıran kremsi sarı tonlarını deneyin. Yaz için daha uygun olacak neon bir sarı yerine daha sıcak ve mat görünen sarıları tercih ederek, kış için daha güzel bir seçim yapmış olursunuz.

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