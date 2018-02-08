Kış ortasında tırnaklarınıza çok yakışacak 5 oje rengi

Beyaz ten: Opak Pasteller

Kırmızıların bembeyaz bir ten için en uygun renk olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak bu porselen cildinize daha fazla dikkat çeker ve ellerinizin biraz daha solgun görünmesine neden olur. Beyaz tabanlı pastel tonlar (balerin pembesi ya da denizköpüğü yeşili gibi) cildinizin daha sıcak tonlar yakalamasını sağlayacak ve kontrast yapıp parlamalarına neden olacaktır.

Açık ten: Parıltılı altın

Işık yansıtan parıltılar size güneşi getirir ve açık teninize hafif bir yaz parlaklığı katar. Ayrıca yılın en iyi zamanında kışa bir yaz havası getirmek için çok iyi bir fırsattır. Bu nedenle altın tonları ve özellikle parıltıya sahip altın ojeler size istediğiniz o yumuşak görüntüyü verecektir.

Yanık ten: Açık parlak kırmızı

Merhaba şanslı insanlar! Sarı tonlamalarıyla şubat ayı ortasında bile güneşle buluşur bu insanlar. Sıcak cilt tonunuzu tamamlamak için ateşli bir turuncu-kırmızı ile tırnaklarınızı şenlendirebilirsiniz. Dünyanın en iyi oje taşıyan elleri bu ellerdir.

Orta ten: Yumuşak mercan

Güzel bir pembe, albenili bal rengi teninizi tamamlar ve kehribar tonlarına daha fazla pembe ekleyerek de sıcaklık yaz aylarının kumsalına kadar çıkar. Sıcak olan her şey sizin ten renginiz için yaratılmıştır. Kışın ortalığı ısıtmak istiyorsanız bu renk ojeler kullanmalısınız.

Koyu ten: Kremsi sarı

Cildinizin tonu bu dönemde cansızlaştı mı? Kırmızı tonlarını tamamlayan ve güneşli günleri çağıran kremsi sarı tonlarını deneyin. Yaz için daha uygun olacak neon bir sarı yerine daha sıcak ve mat görünen sarıları tercih ederek, kış için daha güzel bir seçim yapmış olursunuz.