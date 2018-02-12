Kış Olimpiyatları siber suçluların hedefinde

Yapılan araştırmaya göre, kritik altyapılardan sağlık hizmetleri ve çevresel konulara kadar birçok şey risk altında. Daha parlak bir gelecek için tüm bu unsurların düzgün bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Rakamlar bu endişeleri destekliyor. 2008 Pekin Oyunları esnasında yaklaşık 190 milyon siber saldırı (günde 12 milyon adet) yapıldığı rapor edildi. 2012 Londra Oyunları’nda siber suçlular etkinliğin resmi web sitesine 200 milyondan fazla başarısız saldırı gerçekleştirdi. 2014 Soçi Olimpiyatları’nda 322 milyon saldırı tespit edilirken, 2016 Rio Olimpiyatları’nda ise bu sayı 570 milyona ulaştı. Japonya, 2020 Olimpiyatları’nda BT altyapısını siber saldırılara karşı korumak için sıkı önlemler almayı planlıyor. Son üç olimpiyatta yaşanan ortalama artış göz önünde bulundurulduğunda, 2020 Olimpiyatları’nda siber saldırıların %57 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Mohamad Amin Hasbini, “Bilgi teknolojileri, etkinliğin başarısı için büyük önem taşıdığından, siber güvenlik en çok endişe duyulan alanlardan biri. Aslına bakılacak olursa olimpiyatlar, 200.000 çalışanın her iki yılda bir, 4 milyar müşteriye yeni bir alanda 7/24 hizmet verdiği bir işletme gibi düşünülebilir. Bu da siber suçlular için çok değerli bir fırsat yaratıyor. Siber suçlular, olimpiyatların resmi web kaynakları gibi görünen sayfalar oluşturup sahte bilet satabilir veya etkinliklere katılmak isteyenlerin kişisel verilerini toplayabilirler.Etkinlik dönemlerinde spam e-posta sayısında da büyük artışlar yaşanır. Bu e-postalarda, kullanıcılara otel rezervasyonu veya seyahat organizasyonu gibi konularda yardım teklif edilen dolandırıcılık yöntemleri kullanılıyor” dedi.

Herkese açık Wi-Fi ağlarını kullanırken de çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Katılımcılar korumasız ağları kullanmaktan kaçınmalı. Bu tür ağlarda, aynı erişim noktasına bağlanan siber suçluların internet trafiğini engellemesi daha kolay oluyor.

Teknoloji, akıllı ulaşım sistemlerinden atıkların geri dönüşümüne, misafir hizmetlerine ve hatta ‘köy robotlarına’ kadar etkinliğin her alanında kullanılıyor. Siber suçlular bu durumu, çalışanları hassas bilgileri vermeleri amacıyla sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak kandırmak için bir fırsat olarak değerlendirebiliyorlar. Bu nedenle, Akıllı Şehir kavramının bir parçası olan Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka gibi teknolojilerin güvenlik altına alınması gerekiyor. Veri analitik sistemleri ve altyapı gibi fiziksel teknolojilerin, saldırıların hedefi haline gelmesi de olası. Sosyal medyada yayılan söylentiler de olimpiyatlara büyük etki yapabilir. Sahte profillerden gönderilen sahte mesajlar katılımcılar arasında paniğe veya benzer sorunlara yol açabilir.

Bunlara ek olarak, denetim, uyarı ve kayıt özelliklerine sahip otomatik ve güvenli yazılımlarla birlikte güçlü şifreleme ve kimlik doğrulama gibi temel güvenlik önlemleri de kritik önem taşıyor. Ayrıca, oyunlarda yer alan tüm sistemler, cihazlar ve insanlar için izinsiz giriş testleri ve açık değerlendirmelerinin önemi de göz ardı edilmemeli.