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Kış Olimpiyatları hackerların hedefi oldu

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

Siber güvenlik şirketi McAfee, hackerların gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'yla ilgili kuruluşlardan hassas bilgileri çalmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Siber güvenlik şirketi McAfee, hackerların gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'yla ilgili kuruluşlardan hassas bilgileri çalmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre McAfee, PyeongChang Oyunları ile bağlantılı kuruluşlara, kötü amaçlı yazılım içeren e-postalar gönderildiğini belirledi.
Bu kuruşların çoğunun olimpiyatlar için altyapı sağladığını ya da destekleyici rol üstlendiğini bildiren güvenlik şirketi, "Saldırganlar, bu kampanya ile geniş bir ağ oluşturmuşa benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Singapur'daki bir IP adresinden gönderilen e-postalardaokuyuculardan Korece bir belgenin açılmasının istendiğini kaydeden McAfee, bilgisayar korsanlarının e-postaların, Güney Kore'nin Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nden geldiğine inanmaları için alıcıları kandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sorumluların henüz tespit edilemediği ancak yaklaşan olimpiyatlara bağlı daha fazla saldırı olasılığının bulunduğu kaydedildi.

Etiketler: hacker , olimpiyat
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