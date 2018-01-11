Kış lastiği takmayanlara 715 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi. Trafiğin

yoğun olduğu sabah saatlerinde yapılan uygulama sırasında taksi, otobüs ve dolmuşların yanı sıra ticari amaçlı kullanılan araçlar da kontrol edildi. Uygulamalar sırasında polis ekipleri araçların tekerleklerindeki dişlerin derinliklerini “kumpas” adı verilen cihazlarla ölçtü.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 715 lira para cezası kesildi. Bunun yanında kış lastiği takılı olan araçların tekerlekleri de kumpas cihazlarıyla ölçüldü. Hafif ticari araçlarda tekerlik dişlerinin derinliği 0.6 inç’in altında olan sürücülere ise “uygun durumda lastik bulundurmama” suçundan 108 lira para cezası kesildi.







ERİYEN KIŞ LASTİKLERİNE 108 LİRA

Bunun yanında kış lastiği takan ağır tonajlı ticari araç sınıfında bulunan otobüs ve minibüsler de kontrol edildi. Ağır tonajlı ticari araçlarda tekerlik dişlerinin derinliği 1.6 inç’in altında olan sürücülere 108 lira para cezası kesildi. Uygulamalar sırasında “uygun durumda lastik bulundurmama” cezası kesilen taksi şoförü Nuri Bostan “Uygulamalar yerindedir. Taksilerde insan taşıyoruz. Kurallara uyulmak zorundadır. Bütün plaka sahipleri bu kurallara dikkat etmelidir. Benim kış lastiğim var ancak dişleri erimiş. Bu nedenle 108 lira ceza kesildi” dedi. Kış lastiği takmadığı gerekçesiyle 715 lira para cezası kesilen Oğuz Çelik ise “Aracım ticari sınıfında, ancak ben şahsi araç olarak kullanıyorum. Ticari amaçla kullanmıyorum. Bu nedende kış lastiği taktırmamıştım. Üç lastik parasında ceza kesildi” dedi. Polis ekipleri Zincirlikuyu’nun dışından Tuzla ve Bakırköy’de de kış lastiği uygulaması yaptı.





