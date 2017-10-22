'Kış geliyor aracınızın bakımını yaptırın'

Apaydın, yazılı açıklamasında, trafik kazalarının bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktığına dikkati çekerek, geçen yılın 9 ayında 141 bin 471 kaza olurken, bu yıl aynı dönemde 306 bin 803 kazanın meydana geldiğini, ölüm sayısının ise aynı kaldığını ifade etti.

Yaşanan trafik kazalarının en çok sürücü hatasıyla meydana geldiğini vurgulayan Apaydın, aracın hızın,ı yol, hava ve trafik şartlarına ayarlayamamanın kusurların başında geldiğini bildirdi.

Aşırı hız ve kural ihlallerinden kaçınılmasını isteyen Apaydın, eylül ayında en çok kazanın İstanbul'da, en çok ölümün Ankara'da meydana geldiğini belirtti.

Yaşanan coğrafi bölgeye göre araçların kışlık hazırlıklarının yapılması gerektiğini anımsatan Apaydın, şunları kaydetti:

"Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yılın 9 ayında 41 bin 327'si yandan çarpma, 23 bin 219'u yayaya çarpma ve 20 bin 600'ü yoldan çıkma şeklinde gerçekleşti. Vatandaşlarımız ülkemizin hangi bölgesinde yaşıyorsa oranın coğrafi şartlarına göre kış gelmeden araçlarına yönelik önlemleri almalı. Kışlık bakımlar için zincir, antifriz, su kontrolü ve benzeri kontroller şimdiden yaptırılmalı. Karayolunda da olsa şehir içinde de olsa trafik kuralları ihlal edilmemeli ve hız sınırları aşılmamalı. Yılın 9 ayında kazalar en çok otomobil daha sonra kamyonet ve motosiklet ile yapıldı. Emniyet kemeri takılması ve şerit ihlali yapılmaması sürücülerimizin her zaman aklında olmalıdır."



