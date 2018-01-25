 Kış bitmeden mutlaka gitmeniz gereken 5 yeni mekân

Ahali Teşvikiye

Eylül 2017’de Teşvikiye’de açılan Ahali, klasik meze çeşitleri ile yerel lezzetlerin özgün hallerinin hazırlandığı bir mekân. Ekşi soslu midye dolma, patlıcanlı içli köfte, asma yaprağında çiğ köfte, karamelize yoğurt, karadut tozu ve buğday patlağı ile hazırlanan ıspanak kökü salatası menüde yer alan tariflerden birkaç örnek. Bahçesi ile açık mutfağının karşısında yer alan meze barı, burayı uzun sohbetlerin yapılabildiği bir keyif noktası haline getirmiş. Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak No: 33’te bulunan Ahali’de saat 10:00-14:30 arasında kahvaltı da var. Nefis mezelerini ise 16:00-01:00 saatleri arasında keyifle tadabilirsiniz.

Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak No: 33 Topağacı

0546 202 44 50





Deli Meyhane

Kabataş Setüstü’nde Aralık 2017’de açılan Deli Meyhane, geçen zamanla birlikte son yıllarda hayat bulan ‘modern meyhane’ kültüründen izler taşıyor. Avokado soslu karides, muhammara, piyaz, kısır, füme hamsinin yanı sıra meyhanenin menüsünde ana yemekler ile tatlı seçenekleri de yer alıyor. Deli Meyhane’de cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik eşliğinde eski usul, sazlı sözlü meyhane eğlencesi de var.

Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak No: 27 Setüstü-Kabataş

0 212 251 51 85





Quppa Caffe

Akaretler’de açılan Quppa Caffe, son yıllarda sayıları hızla artan ve kahvenin gerçek kâşifleri olarak adlandırılan üçüncü nesil kahve üreticilerinden bir tanesi. Zengin kahve menüsünde, espresso, americano, latte ve mocha gibi klasiklerin yanı sıra Chemex, Aeropress ve Syphon teknikleriyle hazırlanmış, içimi keyifli alternatifler de yer alıyor. İtinayla oluşturulan menüsünde ise İtalyan mutfağının en beğenilen lezzetlerinin yanı sıra Türk mutfağının da sevilen tatları yer alıyor.

Sinanpaşa Mahallesi Şair Nedim Caddesi No: 8 Beşiktaş

0 212 327 01 10





Bubble Wrap

Klasik waffle tarifini çeşit çeşit malzemelerle sunumunda farklılıklar yaparak zenginleştiren Şef Pelin Görpe, bir aile işletmesi olarak Moda’da açtığı Bubble Wrap’te tatlı severleri ağırlıyor. Çilek wrap, Oreo wrap, ceviz wrap gibi tatlı seçeneklerin yanı sıra sabah güne leziz bir lezzet ile başlamak isteyenler için omletli wrap de menüde yer alıyor. Sadece wrap çeşitleri değil sıcak, soğuk içecekler de menüde özel bir yere sahip. Pembe limonata Görpe’nin spesiyal tarifi ile hazırlanıyor.

Caferağa Mahallesi Moda Caddesi No: 78/A Kadıköy





Firuze

Modern bir İstanbul meyhanesi olan Firuze, Şişhane’de Nejat Eczacıbaşı Binası’nın teras katında açıldı. Büyüleyici Haliç manzarası, samimi ve rahat atmosferinin yanı sıra nefis lezzetlerden oluşan bir menüye sahip olan Firuze’nin dekorasyonu da çok şık. Menüsünde çeşit çeşit mezelerin yanı sıra salatalar, ana yemekler de yer alıyor. Barında akşamüstü rakısına ya da şarabına veya Haliç manzaralı masalarında mükellef sofralarına konuk olabilirsiniz.

Nejat Eczacıbaşı Binası (İKSV) 6. Kat Şişhane

0 212 238 50 50

İSTANBUL, BODRUM VE ALAÇATI'DAN 280 RESTORAN VE 284 LEZZET NOKTASI İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE





HEM LEZZETTEN HEM DE FORMUNDAN ÖDÜN VERMEYENLERE SAĞLIKLI BİR SMOOTHIE'MİZ VAR