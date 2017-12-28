Kış aylarında sağlıklı hamilelik önerilerİ

Gebeliğinizin belki ilk, orta veya son aylarındasınız! Fark etmez çünkü kış aylarında hastalıklardan korunmak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için bir değil iki sebebiniz var. Gebelikte hem bebeğinizin hem de sizin sağlığınız çok büyük önem taşıyor. Beslenmenizle kendinize ne kadar iyi bakar ve dikkat ederseniz bebeğinizi de o kadar iyi besleyebilir ve anne karnındaki gelişimini destekleyebilirsiniz. Kış aylarında bebeğinizi ve kendinizi hastalıklardan korumak, bağışıklığınızı güçlendirmek için Diyetisyen Oya Neva Demirkol, önerilerde bulundu.

Soğuk kış sizi kurutmasın: Vücudunuz kadar bebeğinizin de su içmeye ihtiyacı var. Üstelik kış aylarında cildinizin kurumasını ve çatlak oluşumunu engellemek istiyorsanız su içmeniz şart! Hamilelikte hormon değişimleriyle beraber yaşanan sindirim sıkıntılarının da önüne geçmek istiyorsanız suyunuzu yanınızdan hiç ayırmayın.





Vücudunuz kadar bebeğinizin de su içmeye ihtiyacı var. Üstelik kış aylarında cildinizin kurumasını ve çatlak oluşumunu engellemek istiyorsanız su içmeniz şart! Hamilelikte hormon değişimleriyle beraber yaşanan sindirim sıkıntılarının da önüne geçmek istiyorsanız suyunuzu yanınızdan hiç ayırmayın. Sebze ve meyve tüketimine dikkat: Hamilelikte sebze ve meyve tüketimini erteleme lüksünüz yok! Çünkü bebeğiniz gelişimini sizin depolarınızdan ve beslenmenizden tamamlıyor. Bu yüzden günlük sebze ve meyve tüketimini kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Taze sebze ve meyveler hem içerdikleri vitamin-minerallerle bağışıklığınızın kuvvetlenmesine hem de yüksek lif içerikleriyle sindirim sıkıntılarınızın giderilmesinde size destek olacaktır. Ancak enfeksiyon riskini engellemek adına özellikle dışarıda tükettiğinizde meyve ve sebzelerin iyice yıkandığından ve taze sunulduğundan emin olun.





Hamilelikte sebze ve meyve tüketimini erteleme lüksünüz yok! Çünkü bebeğiniz gelişimini sizin depolarınızdan ve beslenmenizden tamamlıyor. Bu yüzden günlük sebze ve meyve tüketimini kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Taze sebze ve meyveler hem içerdikleri vitamin-minerallerle bağışıklığınızın kuvvetlenmesine hem de yüksek lif içerikleriyle sindirim sıkıntılarınızın giderilmesinde size destek olacaktır. Ancak enfeksiyon riskini engellemek adına özellikle dışarıda tükettiğinizde meyve ve sebzelerin iyice yıkandığından ve taze sunulduğundan emin olun. Bebeğinizin beyin gelişimi için balık: Hem bağışıklığınızın kuvvetlenmesi hem de bebeğinizin beyin gelişimini desteklemek adına haftada 2-3 kez taze balık tüketmeye özen gösterin. Sağlıklı bir yağ kaynağı olan omega-3 sayesinde vücudunuzu ve bebeğinizi grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyabilirsiniz.









Hem bağışıklığınızın kuvvetlenmesi hem de bebeğinizin beyin gelişimini desteklemek adına haftada 2-3 kez taze balık tüketmeye özen gösterin. Sağlıklı bir yağ kaynağı olan omega-3 sayesinde vücudunuzu ve bebeğinizi grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyabilirsiniz. Kalsiyum ve demire dikkat: Kalsiyum ve demir gebeliklerde en büyük öneme sahip minerallerden. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi ve daha sonrasında emzirme dönemine vücudunuzu hazırlamak için bu iki mineralin tüketimini asla ihmal etmemelisiniz. Süt, yoğurt, kefir, peynir gibi kalsiyum kaynaklarını beslenmenizde mutlaka bulundurmalı, kırmızı et, yumurta, kurubaklagiller, kuru üzüm, pekmez gibi demir kaynaklarının günlük tüketimini ihmal etmemelisiniz. Özellikle kış aylarında, gebelikteki demir eksikliği sonucunda görülen üşüme, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler, soğuk havanın vermiş olduğu etki ile karıştırılabileceğinden düzenli olarak kan tahlillerinizi yaptırmalı ve gereken durumlarda doktorunuzun/diyetisyeninizin önerebileceği vitamin ve mineral takviyelerini düzenli olarak almalısınız.





Kalsiyum ve demir gebeliklerde en büyük öneme sahip minerallerden. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi ve daha sonrasında emzirme dönemine vücudunuzu hazırlamak için bu iki mineralin tüketimini asla ihmal etmemelisiniz. Süt, yoğurt, kefir, peynir gibi kalsiyum kaynaklarını beslenmenizde mutlaka bulundurmalı, kırmızı et, yumurta, kurubaklagiller, kuru üzüm, pekmez gibi demir kaynaklarının günlük tüketimini ihmal etmemelisiniz. Özellikle kış aylarında, gebelikteki demir eksikliği sonucunda görülen üşüme, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler, soğuk havanın vermiş olduğu etki ile karıştırılabileceğinden düzenli olarak kan tahlillerinizi yaptırmalı ve gereken durumlarda doktorunuzun/diyetisyeninizin önerebileceği vitamin ve mineral takviyelerini düzenli olarak almalısınız. Kaliteli karbonhidrat kaynaklarıyla enerjinizi artırın : Gebelikte de kış aylarında enerji ihtiyacınız artıyor. Ancak bu, tepsi tepsi börekler, tatlılar yiyeceğiniz anlamına gelmesin. Hem gebelikteki kilo alımınızı kontrol altına almak hem de kazandığınız enerjinin sürdürülebilir ve kaliteli olmasını sağlamak adına bulgur, kinoa, karabuğday, yulaf, tam buğdaylı makarna, tam buğday ekmeği gibi kaliteli karbonhidrat kaynaklarını tüketmeye özen gösterin. Bu kaynaklar hem yararlı karbonhidrat almanızı sağlayarak kilonuzu çok daha rahat kontrol etmenize hem de yüksek lif içerikleriyle sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına ve enerjinizin uzun süreli olmasına yardımcı olacak.





: Gebelikte de kış aylarında enerji ihtiyacınız artıyor. Ancak bu, tepsi tepsi börekler, tatlılar yiyeceğiniz anlamına gelmesin. Hem gebelikteki kilo alımınızı kontrol altına almak hem de kazandığınız enerjinin sürdürülebilir ve kaliteli olmasını sağlamak adına bulgur, kinoa, karabuğday, yulaf, tam buğdaylı makarna, tam buğday ekmeği gibi kaliteli karbonhidrat kaynaklarını tüketmeye özen gösterin. Bu kaynaklar hem yararlı karbonhidrat almanızı sağlayarak kilonuzu çok daha rahat kontrol etmenize hem de yüksek lif içerikleriyle sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına ve enerjinizin uzun süreli olmasına yardımcı olacak. D vitaminine dikkat: Artık bir hormon görevi gördüğü kanıtlanan D vitaminin en iyi kaynağı olan güneş, kış aylarında bizden saklanıyor ve onu karşılamamız çok daha zorlaşıyor. Depresyon, kilo kontrolü, bağışıklık, kemik ve kas sağlığı gibi birçok alanda sağlığımızı geliştirmemizde yardımcı olan D vitamini düzeyinize baktırmanız hem bebeğinizin hem de sizin sağlığınız için çok büyük önem taşıyor. Düşük D vitamini düzeyleri hem bebekte hem de doğum sonrası annede ciddi kemik-eklem sıkıntılarına, bağışıklığın düşmesine sebep olabilir. Bu nedenle D vitamini düzeylerinize mutlaka baktırmalı ve eksikliğinde doktorunuzun/diyetisyeninizin önerisiyle takviye kullanımına başlamalısınız

Unutmayın, hem bebeğinizin hem de sizin sağlığınız için gebelikte beslenme çok ama çok önemli. Şu an yapacağınız beslenme hatalarının bebeğinizin sağlığını bir ömür boyu etkileyebileceğini ve beslenmenizdeki eksikliklerin doktorunuzun/diyetisyeninizin önerdiği doz ve çeşitte takviyelerle desteklenmesi gerektiğini unutmayın. Benzer bilgiler ve daha fazlası için 365gun.com’a tıkla.





Sponsorlu İçerik