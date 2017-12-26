Kış aylarında kuruyan cilt bakımı için 6 ipucu

Kış aylarında havaların daha da kuruması ve soğuması ile cildimiz daha kuru ve cansız görünür. Özellikle dışarı ile temas eden el ve yüz bölgesinde, dudaklarda kuruma kendini daha çok gösterir. Ellerde kuruluk, pullanma ile başlayıp daha sonra kızarıklık, kaşıntı, çatlama ve kanama gibi egzama bulguları ile kendini gösterir. Kuru ve soğuk havanın haricinde el yıkama sıklığının ve sıvı sabun kullanımının artması durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Soğuklara karşı cildimizin direncinin artması için doktora danışarak C vitamini takviyesi alınabilir.

Dudaklarda, özellikle küçük çocukların soğuk havalarda dudaklarını sık sık yalaması ile soğuk havanın yanında tükürüğün hasarlandırıcı etkisi, ağız çevresinde çatlama ve kızarıklık ile kendini gösterir. Ciltte ise sorunlar basit soyulmadan başlayıp kaşıntı, kızarıklık, çatlamalar ve hatta ilerlerse egzama bulguları ortaya çıkarır. Burada oluşan hastalığı tedavi etmekten çok hastalığın oluşumunu engellemek önem kazanmaktadır.



Günlük hayatın düzenlenmesi, bakım için kullanılan ürünlerin seçimi önem arz eder. Özelikle dışarı çıkarken açıkta kalan alanlara nemlendirici kullanımı önemlidir.







Nemlendirici tercihleri kullanılacak bölgeye göre değişir. Yüz bölgesinde kullanılacak nemlendiriciler kişinin cilt tipine göre değişir. Yağlı ciltler su bazlı nemlendiriciler kullanması gerekirken, kuru ciltler daha yağlı ürünler kullanmalıdır.



Yüzde yağlı ürünlerin kullanımı sivilceyi tetikleyebilir. El bölgesinde vücuda göre daha yağlı ürünler kullanılmalıdır.



Vücutta kol ve bacaklar gövdeye göre daha kuru ve pulludur. Losyon formunda kullanılacak ürünler özelikle banyo sonrasında ilk üç dakika içinde kullanımı tercih edilmelidir.



Cildine nemlendirici kullanamayan kişiler banyoda, banyo yağlarını hemen duş sonrası kurulanmadan sürebilirler. Kullanılan duş jelleri ve temizleyiciler duruma göre nemlendirici içerikli ya da syndet formunda yani sabun olmayan temizleyiciler olmalıdır. Sabun kullanımı cildi çok kurutacağı için banyoda tercih edilmemelidir. Ayrıca alerjik bünyeli kişiler için kokusuz ve renksiz ürünler daha az alerji riski olduğu için tercih edilmelidir.





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