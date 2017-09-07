Kırtasiye masrafı 100, formalar 50 TL’den başlıyor

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, kırtasiyeciler önümüzdeki süreçte hareketlenme bekliyor. Enflasyon rakamları incelendiğinde bu yıl kırtasiye ürünlerinde velileri yüzde 8 ila 10 arasında fiyat artışı bekliyor. En ucuz ürünler seçilerek yapılan alışverişinde okula yeni başlayacak bir öğrenci için toplam kırtasiye harcaması 100 -150 lira arasında değişiyor. Pahalı ürünler seçilerek yapılan alışverişte bu rakam 500 liraya kadar çıkabiliyor. Okula yeni başlayacak çocukların aileleri için en önemli harcama kalemlerinden biri olan formalar 50- 250 lira arasında değişiyor. Yabancı dil kitapları için ise ödenecek bedel 400 lirayı buluyor.

"MASRAF AİLENİN EKONOMİK SEVİYESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adil Özyiğit okula yeni başlayan bir öğrencinin masrafının ailenin ekonomik seviyesine göre değiştiğini belirterek, "20 liraya da 250 liraya da çanta var. Her okul, kıyafetini kendisi belirliyor ve bir üretici ya da satıcıyla anlaşıyor. Bu yıl fiyatları incelediğimizde makul seviyelerde tutulduğunu görüyoruz. Fiyatlar kaliteye ve ürünün niteliklerine göre değişmekle birlikte 50 lira ile 250 lira arasında. Buna çocuğun gömleği, çorabı, pantolon ya da eteği de dahil. Kurşun kalem 50 kuruş ile 4 lira arasında değişiyor. Normal bir defteri 4 liraya alabilirsiniz. Boya setleri 8-10 liradan başlıyor. Oyun hamuru setleri 5 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Bunlar kalite standartlarını karşılayan ürünler" dedi.

"ALIŞVERİŞTE ETİKETE DİKKAT EDİN"

Özyiğit, alışveriş yapacak velileri, ürünlerin fiziksel özellikleri ve görünüşlerinden önce etiketlerini incelemeleri yönünde uyararak, "Ürün etiketinde üretici veya ithalatçının adı ve adresi bulunmalı. Mutlaka CE sertifikası işareti aranmalı. Hatta kimyasal içeriğe de dikkat edilmeli. Yapılan denetimler sıkı tutulduğu için şu an piyasada sorunlu ürüne rastlamak çok kolay değil. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var" diye konuştu.

KIRTASİYECİLER SON HAFTAYI BEKLİYOR

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kırtasiye dükkanı işleten Orhan Alagöz de okulun açılmasına son bir hafta kala yoğunluğun artmasını beklediklerini belirterek, "Bayram dolayısıyla biraz durgun, ancak son bir hafta yoğunluğumuz artacak. Biz yeni sezona hazırız. Veliler okullardan verilen ihtiyaç listelerine göre alışverişlerine başlayacaklar" dedi.