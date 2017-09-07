MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Kırtasiye masrafı 100, formalar 50 TL’den başlıyor

    Kırtasiye masrafı 100, formalar 50 TL’den başlıyor

    DHA
    07.09.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:44

    18 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi gözler okul harcamalarına çevrildi. Okula yeni başlayan bir öğrencinin kırtasiye harcaması 100 ila 150 lira arasında değişirken, formalar ise 50 -250 lira arasında satılıyor. Kırtasiyeciler henüz yoğunluk olmadığını, okulun açılmasına bir hafta kala hareketliliğin artacağını söyledi.

    2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, kırtasiyeciler önümüzdeki süreçte hareketlenme bekliyor. Enflasyon rakamları incelendiğinde bu yıl kırtasiye ürünlerinde velileri yüzde 8 ila 10 arasında fiyat artışı bekliyor. En ucuz ürünler seçilerek yapılan alışverişinde okula yeni başlayacak bir öğrenci için toplam kırtasiye harcaması 100 -150 lira arasında değişiyor. Pahalı ürünler seçilerek yapılan alışverişte bu rakam 500 liraya kadar çıkabiliyor. Okula yeni başlayacak çocukların aileleri için en önemli harcama kalemlerinden biri olan formalar 50- 250 lira arasında değişiyor. Yabancı dil kitapları için ise ödenecek bedel 400 lirayı buluyor.

    "MASRAF AİLENİN EKONOMİK SEVİYESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

    İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adil Özyiğit okula yeni başlayan bir öğrencinin masrafının ailenin ekonomik seviyesine göre değiştiğini belirterek, "20 liraya da 250 liraya da çanta var. Her okul, kıyafetini kendisi belirliyor ve bir üretici ya da satıcıyla anlaşıyor. Bu yıl fiyatları incelediğimizde makul seviyelerde tutulduğunu görüyoruz. Fiyatlar kaliteye ve ürünün niteliklerine göre değişmekle birlikte 50 lira ile 250 lira arasında. Buna çocuğun gömleği, çorabı, pantolon ya da eteği de dahil. Kurşun kalem 50 kuruş ile 4 lira arasında değişiyor. Normal bir defteri 4 liraya alabilirsiniz. Boya setleri 8-10 liradan başlıyor. Oyun hamuru setleri 5 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Bunlar kalite standartlarını karşılayan ürünler" dedi.

    "ALIŞVERİŞTE ETİKETE DİKKAT EDİN"

    Özyiğit, alışveriş yapacak velileri, ürünlerin fiziksel özellikleri ve görünüşlerinden önce etiketlerini incelemeleri yönünde uyararak, "Ürün etiketinde üretici veya ithalatçının adı ve adresi bulunmalı. Mutlaka CE sertifikası işareti aranmalı. Hatta kimyasal içeriğe de dikkat edilmeli. Yapılan denetimler sıkı tutulduğu için şu an piyasada sorunlu ürüne rastlamak çok kolay değil. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var" diye konuştu.

    KIRTASİYECİLER SON HAFTAYI BEKLİYOR

    İzmir’in Konak ilçesinde bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kırtasiye dükkanı işleten Orhan Alagöz de okulun açılmasına son bir hafta kala yoğunluğun artmasını beklediklerini belirterek, "Bayram dolayısıyla biraz durgun, ancak son bir hafta yoğunluğumuz artacak. Biz yeni sezona hazırız. Veliler okullardan verilen ihtiyaç listelerine göre alışverişlerine başlayacaklar" dedi.

     

     

     

     

     

    Etiketler: kırtasiye , eğitim-öğretim , alışveriş , okul , öğrenci
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri