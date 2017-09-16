Kırtasiye alışverişi internetten yapılıyor

Okul hazırlıklarında sona gelindi. Ailelerin, okul alışverişini de internet üzerinden yaptığı ortaya çıktı. 890 binden fazla firma bulunduran online firma rehberi YellowPages.com.tr, okula dönüşte, dijital platformlarda yapılan aramaları ortaya koydu. Verilere göre, bir önceki aya kıyasla kırtasiye aramaları yüzde 142 oranında arttı. Öğrenci yurdu kategorisindeki aramalardaki artış ise yüzde 62. Eğitim kurumları arasındaki arama sonuçlarına bakıldığında; ilköğretim, ortaöğretim ve lise aramalarında iki kata yakın bir artış var. Okul aramalarında yüzde 57 oranla kadınlar başı çekerken kırtasiye alışverişi için yapılan aramalarda erkeklerin kadınlara yakın oranı dikkat çekiyor.

Bu yılın arama verileri aile içinde okula dönüş dönemi için bir görev paylaşımını da ortaya koyuyor. Verilere göre anneler günlük bakım, kreş, anaokulu, özel okul ve kolej kategorilerinde okulları incelerken erkekler çocukların okullardaki en temel ihtiyacı olan kırtasiye kategorisindeki araştırmaları üstlenmişler.





KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ BABALARDAN SORULUYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okula dönüş tarihi yaklaştıkça en çarpıcı artışın yaşandığı kategori kırtasiye. Yellow Pages veri tabanındaki kırtasiyelerin aranma oranındaki artış yüzde 142. Kırtasiye aramalarında en göze çarpan veri ise erkeklerin arama oranının kadınlara çok yakın olması. Kırtasiye aramalarının yüzde 48’si erkekler tarafından gerçekleştirildi.

OKUL ARAMALARINI EN ÇOK KADINLAR YAPIYOR

Eğitim kurumları arasındaki aramalarda da gözle görülür bir artış var. İlköğretim ve ortaöğretim aramalarında yüzde 42’lik bir artış söz konusu. Aramalara demografik olarak bakıldığında ise aralarındaki oran her ne kadar birbirine yakın olsa da okul kategorisindeki aramalarda kadın kullanıcıların erkek kullanıcılara göre daha çok arama yaptığı görülüyor. Okul aramalarında kadınların yüzde 57’si erkeklerin ise yüzde 43’ü en çok aramayı yapıyor.

EN ÇOK TALEP İSTANBUL’A

Okula dönüş döneminde en çok aranan kategoriler arasında öğrenci yurtları da yer alıyor. Bu aramalarda bir önceki aya kıyasla yüzde 62 oranında bir artış var. Bu kategoride en çok arama yapan şehirler ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep.

YOL TARİFİ VE TELEFONLA ARAMA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Kullanıcıların aradıkları firmaların yol tarifi ve telefon bilgilerini kullanarak firmalara ulaşmaları da dikkat çekiyor. YellowPages.com.tr üzerinden telefon bilgisine basılarak direkt aranan birimler arasında öğrenci yurtları (3379 arama) ilk sırada yer alıyor. Bunu sırasıyla kırtasiyeler (1240 arama) ve okullar (423 arama) takip ediyor. Diğer yandan gideceği okulu ya da yurdu önden keşfetmek ve okul alışverişini önceden tamamlamak isteyen kullanıcılar bu internet sitesi üzerinde yol tarifi özelliğini kullanarak da yol tarifi bilgisine başvuruyor. Yol tarifinde yine öğrenci yurtları (238), kırtasiyeler (89) ve okullar (60) ilk sıralarda yer alıyor.