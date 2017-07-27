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    Kirsty neden kendini attı

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 23:42Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 23:42

    İngiliz Kirsty Maxwell’in, tatile gittiği İspanya’da yanlışlıkla 5 erkeğin kaldığı otel odasına girdikten bir süre sonra balkondan atlayarak ölmesinin sırrı çözülemedi.

    KIrsty Maxwell, 29 Nisan’da İspanya’nın Benidorm kentinde bir arkadaşının otelde verdiği bekârlığa partisine katıldı. Genç kadın aşırı miktarda alkolün de etkisiyle odaları karıştırınca, beş İngiliz erkeğin kaldığı odaya girdi. Genç kadın bir süre sonra 10’uncu kattaki odanın balkonundan atlayarak can verdi.

     

    KOCA: OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

     

    Olayın yaşandığı odada kalan 5 kişiden 4’ü, Ricky Gammon (31), Anthony Holehouse (34), Callum Northridge (27) ve Daniel Bailey (32) çarşamba günü İspanya’da mahkemeye çıkarıldı ancak delil yetersizliğinden serbest kaldılar. Kirsty’nin eşi Adam Maxwell, “Olayın takipçisiyim” derken, avukatı kadının çaresizlikten atladığını öne sürdü.

    Kirsty neden kendini attı

    DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDILAR

    Kirsty Maxwell’in yanlışlıkla girdiği odada kalan 5 kişiden 4’ü İspanya’da mahkemeye çıkarıldı ancak delil yetersizliğinden serbest kaldılar.

    Etiketler: Kirsty Maxwell , İspanya , gazetehaberleri
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