Kırşehir'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 

Kayseri'den Kırıkkale istikametine seyreden Mustafa Çağlak (44) idaresindeki 38 FV 618 plakalı tır ile Fehmi Yeşilçınar (41) yönetimindeki 07 DBY 40 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolunun 32. kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobil sürücüsünün eşi Gülsüm (41), kızları Berfin (16) ve Yekbun Delila (2) yaralandı.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fehmi Yeşilçınar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karayolu, kazanın ardından bir süre ulaşıma kapandı.