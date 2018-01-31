Kırşehir Kayabaşı TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Kırşehir TOKİ kura sonuçları, 2+1 nitelikli 117 konut için başvuruda bulunan vatandaşların araştırdığı konu oldu. 31 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'da gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından sonuçlar, vatandaşlarla paylaşılacak. İşte, TOKİ'nin çekiliş hakkında yayımladığı bilgiler;

"İdaremiz Kırşehir Merkez Kayabaşı 1.126 Konut Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 874 Adet 3+1 tipi konutun başvuru işlemleri 08 – 19 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, konut sayısından az başvuru yapılmış olduğundan; “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, başvuru önceliğine göre “Konut Seçimi ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi” imzalama işlemleri 08 Şubat - 08 Mart 2018 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Kırşehir Şubesinde, konut seçim işlemleri ise Projenin müşavir firması Koltek Müşavirlik tarafından, Kırşehir Merkez Kayabaşı 1.126 Konut Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

KIRŞEHİR MERKEZ KAYABAŞI 1.126 KONUT KENTSEL YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDA KURALI SATIŞA SUNULAN 2+1 NİTELİKLİ 117 ADET KONUTUN KONUT ALMA HAKKI VE BELİRLEME KURASI 31.01.2018 TARİHİNDE SAAT :13:00’DA KIRŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR."

KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE OLACAK