Kırmızıya 8 milyon Dolar

Yılın son günlerinde sektörün hareketlendiğini, üretimin arttığını belirten Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği (TİGSAD) Başkanı Osman Alyüz, “Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yılbaşı öncesi ve yılbaşında 4 milyon dolara yakın iç çamaşırı satılmış. Bu yıl beklenen kırmızı iç çamaşırı satışı sektör olarak 5 milyon dolar civarında. Yurtdışına bu yılbaşı öncesi yapılacak tahmini sektör satışı 3 milyon civarında. Kırmızı iç çamaşırı satışlarından elde edilmesi beklenen bu yılki toplam gelir 8 milyon dolar” dedi.



Renkli iç çamaşırı pazarının her yıl büyüdüğüne dikkat çeken Osman Alyüz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Son yıllarda Türkiye ve dünyada iç çamaşırı trendleri oldukça farklılıklar gösteriyor.



Örneğin siyah, beyaz ve ten rengi satışlarının yanı sıra yeşil, mavi, pembe, sarı gibi renkler oldukça ön planda. Kadınlar artık dünyada ve ülkemizde renkli iç çamaşırlarına ilgi duyuyorlar. Klasik renklerin haricinde firmalar renkli iç çamaşırları üretmeye son 5 yıldır devam ediyorlar. Dünyaca ünlü markaların yaptıkları iç çamaşırı defilelerinde de bütün bu renk cümbüşüne rastlayabilirsiniz. Özellikle dantelli, taşlı ve simli aksesuarlar ile bezeli iç çamaşırları kadınların çok daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Dünya genelinde, artık renkli ve aksesuarlar ile donatılmış iç çamaşırları kadınların en büyük tutkusu oldu. Klasik renkler her daim satılmakta fakat bu renkli iç çamaşırı satışları klasik siyah, beyaz ve ten rengi kadar satılmaya başladı diyebiliriz.”



HEDEF 7 MİLYAR DOLAR

Türkiye’de iç giyim sektörünün her yıl çift haneye yakın büyümeler elde ettiğini belirten Osman Alyüz, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de iç giyim sektörünün toplam cirosu 6 milyar dolara yakındı. Bu cironun 3.5 milyar doları tamamen renkli iç çamaşırlarından satılan ürünlerden elde edildi. Bu yılki sektörün beklentisi 7 milyar dolar civarında. Bunun 4 milyar doları renkli iç çamaşırlarından diyebiliriz. Türkiye’de 2 binden fazla iç giyim firması mevcut. Bütün bu firmalar dünya trendlerini takip edip, ona göre birbirinden güzel tasarımlar, hazırlıyorlar. Türk firmaları kalite, rahatlık ve tasarımı çok güzel bir araya getirip dünyanın bütün ülkelerine satış yapıyorlar. Hatta özellikle uzak doğu ülkelerinde Türk firmalarının yüzlerce taklidi olan pek çok firma türedi. Kısacası Türk firmaları Dubai, İran, Irak ve Türki cumhuriyetleri, Kuzey ve Güney Afrika ülkelerinde ayrıca Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine en çok iç çamaşırı satan ülkelerin başında gelmekte.”