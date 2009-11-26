Kırmızı Veletler

Böylesine denk olmayan kuvvetlerin karşı karşıya geldiği bir maç görmedim.



Bir tarafta ligde Trabzon'a 2, F.Bahçe'ye 3 tane sallayan son haftaların formda takımı bildiğimiz koskoca Beşiktaş.

Diğer tarafta Ferguson'un genç takımdan ödünç aldığı veletler !

Öyle veletler ki, biraz hormonlu da olsalar, boylu poslu da olsalar daha bıyıkları terlememiş.

Kimisinin ergenlik sivilceleri daha sönmemiş. Erdoğan Aksoy yazıyor

Çoğunun kemik gelişimi daha bitmemiş, bazılarının boylarının uzaması bile tamamlanmamış. Ama üzülmesinler, uzarlar daha.

11 futbolcudan sekizini içki-sigara almaya yollasan büfeci vermez, üstüne de iki şamar çeker cinsten.

Hatta bizim genç olmasıyla övündüğümüz İsmail Köybaşı bile yanlarında "amca" gibi duruyor.



İşte böyle bir rakiple oynadı Beşiktaş.

İşte böyle bir rakip Beşiktaş'ı esir aldı.

Topla oynama oranında fark attı Siyah-Beyazlı amcalarına.

Sıkıştırdıkça sıkıştırdılar, dönen bütün topları hücum presle aldılar, hatta göstermediler bile.

Yaşları küçük diye faul yapmaya imtina edilecek, bir taraflarına bir şey olacak diye korkulacak sıpalar nefes aldırmadılar nefes, bir de 2 futbolcumuzu sakatladılar dünkü sabiler.



Bu arada ne olduysa oldu, Tello araya tesadüfi bir gol sıkıştırdı. Allahtan top önce rakibine çarpıp gol oldu da üç beş kuruş galibiyet parasıyla, az biraz da ülke puanına katkıda bulunduk. Daha eskilerde F.Bahçe'li Boliç'in attığı şut da şamdelden Schmeicel'ın kalesine girmişti ya neyse. Gol dışında ne bir hücum organizasyonu yaptık, ne de Fink dışında bir gol pozisyonuna girebildik.



Maalesef İngiltere'deki gibi bir sektör olmanın uzağında bile değil futbolumuz. Gruptan çıkmayı garantilemiş, başarılara, zaferlere karnı doymuş Manchester United gibi bir takım düşünün. Oynayacağı takım ise itiraf etmeliyiz ki Avrupa futbolunda İngiliz seyirciler açısından pek de popüler sayılamayacak bir ekip. İşte bu popüler olmayan takım karşısında 8 tane zibidiyi seyretmeye gelen çoluk-çocuk, kadın-kız bir stad dolusu seyirci. Fazla söze gerek yok sanırım.



Öte yandan Sir Alex Ferguson nezdinde "Türk futbolunun" gerçek değerini de anladık bu vesileyle. Az biraz değerimiz olsaydı, bizi bu çilli veletlerle muhatap etmezdi. Halı saha maçı yapmaya gitsem, rakibimin böyle çoluk-çocuk olduğunu görsem oynamam yeminlen. En fazla karma takım yapar, öyle oynardım gelmişken.



Sir Alex Ferguson dedik ya, geçenlerde bir yerlerde okudum. Adamın kazanmadığı kupa, yenmediği takım kalmadı. Ünvanı hala "Sir". Bizdeki "ağa" nın "bey" in biraz daha hallicesi.Fakat bizdekiler 2 maç kazanınca nedense anında "İmparator" luğa terfi ediyorlar. Zavallı Ferguson, yanlış ülkede doğmuş.



Derken "yaaa bizim gençler nerde ?" diye bir soru geldi aklıma. Öyle ya, bizde de bir tevatüre göre genç futbolcular vardı : Necip, Rıdvan, Batuhan gibi. Hay ağzıma biber süreyim, bizimkisi oyuna girdiğinin saniyesinde sarı kart gördü. Hakeme yedirmeye bile çalıştı bu sürede. Nerdeyse koskoca ligin ilk yarısı bitecek, 15 dakikalık kondüsyonunu henüz sağlayan Batuhan, rakip takımdaki yaşıtlarının atletik vücutlarına bakarak bazı şeyleri sorgulaması gerekir kendince.



Bu arada maçı futbolu bilmeyen bir kaç arkadaşımla beraber seyretme gafletinde bulundum. Manchester'li çocukların kaçırdıkları pozisyondan sonra çığlık çığlığa heyecanla bana dönerek "Yaaa adamlara bak, nasıl geliyorlar ! " nidaları hiç bu kadar sinirimi bozmamıştı. Gerçi her seferinde ben "yaaaa adam demeyin, çocuk deyin çocuk" dedimse de nafile.



Bu arada belki okuyucularımızın bir kısmı yine kızacak ama söylemeden duramayacağım. Çünkü bizim işimiz yanlış giden işleri eleştirmek, doğrular zaten bizimdir. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon galibi kadroyla oynayacağı hiç bir maçı kolay kolay kazanamaz. "Yapabileceğinin en iyisinin adı "kaptı-kaçtı" olur, güzel futbol değil. Aynı bu maçtaki gibi.



Maçın sonlarına doğru Rüştü 2 pozisyonda mutlak golleri kurtararak resmileşecek bir utançtan kurtardı bizleri. Bu vuruşları yapan 2 Manchester'li futbolcunun yaşlarının toplamı Rüştü'nün yaşına denk gelse de, alınan galibiyette belki de öne çıkan isim oldu.



Araya da bir "keşke" sıkıştırmak istiyorum tüm kalbimle.

Keşke sahayı rakibine dar eden genç takımın adı Beşiktaş olsaydı da 3-0 yenilseydi. Çünkü bu yolda galiptir mağlup.

