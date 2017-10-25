Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>‘Kırmızı reklam’lar RTÜK’te

    ‘Kırmızı reklam’lar RTÜK’te

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    25.10.2017 - 21:57 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı, cips, kola, çikolata ve şeker gibi ürünlerin reklamlarının çocuk programlarında yer almaması için çalışma başlattı.

    Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim çağındaki öğrenciler arasında yaptığı araştırma, çocukların 4’te 1’inin kilo sorunu yaşadığını ortaya çıkarmıştı. Bu nedenle yiyecekleri üç gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yiyecekleri yeşil, daha az zararlı yiyecekleri turuncu, zararlı yiyecekleri kırmızı grupta sınıflandırmıştı. Sağlık Bakanlığı, reklam çalışmasını RTÜK’e de gönderdi. RTÜK, ürün listesini dikkate alarak çocuk kanalı ve çocuk programlarında zararlı yiyecek reklamlarını engelleyecek bir çalışma hazırlığı yapıyor. 

    Etiketler: cips , kola , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri