‘Kırmızı reklam’lar RTÜK’te

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim çağındaki öğrenciler arasında yaptığı araştırma, çocukların 4’te 1’inin kilo sorunu yaşadığını ortaya çıkarmıştı. Bu nedenle yiyecekleri üç gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yiyecekleri yeşil, daha az zararlı yiyecekleri turuncu, zararlı yiyecekleri kırmızı grupta sınıflandırmıştı. Sağlık Bakanlığı, reklam çalışmasını RTÜK’e de gönderdi. RTÜK, ürün listesini dikkate alarak çocuk kanalı ve çocuk programlarında zararlı yiyecek reklamlarını engelleyecek bir çalışma hazırlığı yapıyor.