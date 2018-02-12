Kırmızı listedeler... 4 milyon lira ödülle aranıyorlar

ARANANLARIN SAYISI 800’E ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, ‘www.terorarananlar.pol.tr’ adresi üzerinden yayımladığı ‘Aranan Teröristler’ listesini güncelledi. Listenin 4 milyon lira ödülle aranan teröristlerin bulunduğu ‘kırmızı’ kategorisine 44 isim, 1.5 milyon lira ile arananların bulunduğu ‘mavi’ kategoriye 26 isim, 1 milyon liralık ‘yeşil’ kategoriye 34 isim, 600 bin liralık ‘turuncu’ listeye 37 isim ve 300 bin liralık ödülle arananların bulunduğu ‘gri’ listeye de 89 yeni isim eklendi. Böylece listedeki aranan terör bağlantılı isimlerin sayısı 880 kişiye çıktı. 4 milyon liraya kadar ödül verilen ve en çok aranan teröristler için kullanılan ‘kırmızı’ kategoriye terör örgütü PYD’nin eski elebaşı Salih Müslim ile Rusya’nın Soçi kentindeki Suriye zirvesinde görülen ve 52 kişinin öldüğü Reyhanlı’daki saldırının sanığı Mihraç Ural da alındı.

DEMİRTAŞ’IN KARDEŞİ KIRMIZIDA

Edirne Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın terör örgütü PKK’nın Kandil’deki kadrosunda bulunan kardeşi Nurettin Demirtaş da başına 4 milyon lira konularak kırmızı listeye alındı.

MUMCU’NUN KATİLİ ‘MAVİ’YE

24 Ocak 1993’te Uğur Mumcu’nun aracına bombayı yerleştiren Selam Tevhid Kudüs örgütü yöneticisi Oğuz Demir, ‘turuncu’ kategoriden ‘mavi’ kategoriye alındı. Demir’in başına konulan ödül miktarı da 600 bin liradan 1.5 milyon liraya çıkarıldı.

DEAŞ EMİRİ LİSTEYE ALINDI

Ankara’da yaşarken Suriye’ye geçip terör örgütü DEAŞ’a katılan, örgütün bir dönemki komuta merkezi Rakka’da emirliğe kadar yükselen Oğuzhan Gözlemecioğlu da başına 4 milyon lira ödül konularak listenin kırmızı kategorisinde aranmaya başlandı.

DEAŞ tarafından yakılarak şehit edildikleri iddiasıyla görüntüleri yayınlanan 2 askerin katilleri Hasan Aydın ve Talip Akkurt da ‘mavi’ kategoriye eklendi. DEAŞ üyeleri Muhittin Büyükyangöz ve Mustafa Serkan Ünal da ‘mavi’ kategoride listeye eklenerek aranmaya başlandı.

Sabancı suikastı sanığı terör örgütü DHKP-C’li Fehriye Erdal ‘mavi’ listeye alınırken, Yunanistan’da yakalanan ve Türkiye’nin iadesini istediği DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat da ‘kırmızı’ kategoride yer aldı.