Kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptı, ‘şeker’e sığındı

Tuzla Orhanlı’da, 22 Ekim 2016’da Anadolu Yakası Organize Sanayi Sitesi önündeki ışıklarda meydana gelen ve dehşet dolu anların kameralara yansıdığı kazada, bir nakliyat firmasına ait Afer Demir yönetimindeki 34 GL 1397 plakalı TIR, kırmızı ışıkta durmayarak hızla yoluna devam etti. Son sürat giden TIR, kendisine yeşil ışık yanınca otomobiliyle hareket eden Kalite Mühendisi Kerem Ali Bakacak (28) yönetimindeki 17 RS 878 plakalı otomobile hızla çarptı. Otomobili 30 metre sürükleyen ve hiç fren yapmadan yoluna devam eden TIR, sanayi sitesinin duvarına çarparak durabildi. Trafik ışıklarında bekleyen diğer sürücülerin gözleri önünde meydana gelen kazada ağır yaralanan Bakacak 15 gün yoğun bakım sonrası hayata tutundu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Afer Demir, çıkartıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘BU KAZADA KUSURLUYUM’

İddianamede, TIR sürücüsü Demir’in kırmızı ışık ihlali yapıp, Bakacak’ın hayati fonksiyonunu orta derecede etkileyecek derecede yaralanmasına neden olduğunun belirtilerek, ‘Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4.5 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün ilk celsesi görülen duruşmada sanık Afer Demir savunmasında şunları söyledi:

“Kaza anını hatırlamıyorum. Kronik şeker hastasıyım, ilaç kullanıyorum. Olay günü seyrettiğim güzergahta üç ışık var. İlk ışığı hatırlıyorum. İlk iki ışıkta kırmızı yandığı için durdum, ancak üçüncü ışığı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kaza olmuştu. Çarpma sesiyle kendime geldim. Kaza sırasında benim istikametimde kırmızı yanıyormuş. Bunu kamera kayıtlarına baktığımda gördüm. Bu kazada kusurluyum. Ancak kaza hastalığımdan kaynaklandı. Hasta olmam, başkasına zarar verebileceğim anlamına da gelmiyor. 30 yıllık şoförüm. Kazadan önce en son ne zaman sağlık kontrolünden geçtiğimi hatırlamıyorum. Çalışmak zorunda olduğum için bu işe devam etmek zorundayım. Çünkü iki çocuğum okumaktadır. Pişmanım. Ben şükrediyorum, şikayetçi bugün hayatta. Eğer hayatını kaybetseydi, bana verilecek hiçbir ceza bunu karşılamazdı.”

‘YAYINLAR İŞ HAYATIMI ZORLAŞTIRDI’

Kazadan sonra ‘Kırmızı ışık canavarı için savcı 1.5 yıl hapis istedi’ şeklinde haber daha yayınlandığını belirten sanık Demir, “Yapılan yayınlar iş hayatımı zorlaştırdı” dedi.

“Kazadan sonraki üç günü hatırlamıyorum” diyen Bakacak ise, olaydan sonra ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve kazanın izlerini taşıdığını söyledi.

Mahkeme Hakimi, dosyanın, trafik alanında uzman bir bilirkişiye gönderilmesine karar verererek duruşmayı erteledi.