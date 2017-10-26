Kırmızı ışıklarla korunuyor! Silah sesleri arasında kilosu 300 TL'den satılıyor

Pervari'ye bağlı Çemikari Yaylası ve Herekol Dağı eteklerinde arı kovanları bulunan bal üreticileri, 1900 rakımda, bölgede yürütülen operasyonlar nedeniyle duyulan silah ve bomba sesleri arasında bal hasadına başladı. Çemikari Yaylası ve Herekol Dağı eteklerinde 400 arı kovanı bulunduğunu ve yılda ortalama 1500 ton bal elde ettiklerini belirten bal üreticisi Hamit Gültekin, "Ben, bu işi 1990 yılından beri yapıyorum ve bu işten başka bir işle uğraşmıyoruz. Pervari İlçesi'ne bağlı Yukarı Balcılar Köyü'nde ikamet ediyorum ve toplam 16 çocuğum var. Geçimimi bal üretip, satarak, sağlıyorum. Arılarımızın bulunduğu bölge, güvenlik açısından önemli olan bir bölgedir. Biz, tam olarak Çemikari ve Herekol Dağı eteklerinin tam ortasındayız ve burada sık sık çatışma yaşanıyor. Biz, silah seslerini ve bomba seslerini rahat bir şekilde duyuyoruz; ancak yine balımıza bakmak zorundayız ve bize izin veriyorlar. Bu yıl, bal hasadı yaptığımız sırada silah ve bomba sesleri geliyor; ancak bizler yine de balımızı almak zorundayız" diye konuştu.

'AYILAR, 30 KİLO BALIMI YEDİ'

Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgede arılarını beslediklerini ve bal üretimine devam ettiklerini anlatan Gültekin, yaşanan çatışmalarının yanı sıra diğer korkularının bölgede yaşayan ayılar olduğunu söyledi. Ayıların, kendilerine büyük zarar verdiğini dile getiren Gültekin, "Bizler, bu konuda çeşitli güvenlik önlemleri alıyoruz. Ayılar, balı çok seviyor ve arı kovanlarının yanında gelerek, ballarımı tüketiyorlar. Bundan 4 gün önce, buraya bir ayı gelmiş ve yaklaşık 30 kiloya yakın balımı yemişler. Bu bölge, geceleri güvenli olmadığı için kalamıyoruz ve bu sebepten ötürü bizler, burada 'kırmızı ışık' dediğimiz 'ayıların korktuğu ışık' diye biliniyor. Bu ışıkları koyduk; ancak bazı ayılar, bu ışıklardan korkmuyor ve yine arıların yanına gelerek, ballarımızı tüketiyor. Geçen sene bir arkadaşımız, bir ayıyı öldürdü" dedi.

Gültekin, ayrıca zor şartlarda ürettikleri balın kilosunu 150- 300 liraya sattıklarını da söyledi.

'KORKUYORUZ; ANCAK EKMEK PARASI'

Arılarının bulunduğu bölgede, çatışma seslerinin kesilmediğini vurgulayan bal üreticisi Şakir Göngör ise şunları söyledi:

"Arıların bu bölgede beslenmesi daha güzel oluyor ve daha kaliteli bir bal üretiliyor. Bu bölgede, çiçek bitkisi çok. Bahar ayından yaz ayına kadar burası çok serin olduğundan çiçekler, kurumuyor ve arılarımız da bu çiçeklerden besleniyor. Arılarımız, Herekol Dağı'na giderek, beslenmeleri yapıyor ve bu sayede daha kaliteli bal üretiliyor. Arılarımıza şeker vermek zorunda kalmıyoruz; ancak bölge güvenli bir bölgedir. Bu sebepten ötürü gece gündüz burada çatışmalar yaşanmaktadır. Korkuyoruz; ancak yapacak bir şey yok. Ekmek parası."