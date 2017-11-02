Kırmızı ışık canavarına 1.5 yıl hapis istendi

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Afer Demir’in kırmızı ışık ihlali yapıp, hayati fonksiyonu orta derecede etkileyecek derecede yaralanmaya neden olduğu belirtildi.



Anadolu Yakası Organize Sanayi Sitesi önündeki ışıklarda 22 Ekim 2016’da meydana gelen kazada, bir nakliyat firmasına ait Afer Demir yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta durmayarak hızla yoluna devam etti. TIR, bu sırada sağ taraftaki cepte bekleyen ve kendisine yeşil ışık yanınca, Üniversite Caddesi’ne çıkan Kalite Mühendisi Kerem Ali Bakacak (28) yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobili yaklaşık 30 metre sürükleyen ve hiç fren yapmadan yoluna devam eden TIR, sanayi sitesinin taş duvarına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Bakacak, kaldırıldığı hastanede ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alındı. Vücudunda kırıklar oluşan Bakacak, uzun bir tedavi süreci yaşadı.



