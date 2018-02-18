Kırmızı etin fiyatını 3'e katladı

Sağlık açısından çoğu hastalığa iyi geldiği bilinen bamya yaz aylarında taze, kışın ise ipe dizilerek kuru bir şekilde tüketiliyor. Çoğu vatandaşın gram ile alabildiği bamyanın fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. Piyasada kırmızı etin kilogram fiyatı 45-50 lira civarındayken bamyanın kilogram fiyatı ise 150 lira. Şifalı bitkileri araştıran aktar Koray Özkılıç, bamyanın narin ve kibar bir bitki olduğu için zamanında toplanıp zamanında ipe dizilmesi gerektiğini ifade etti. Özkılıç, "Çiçek bamya diğer ismi ile altın bamya eylül ayında ürününü verir. Bamya biraz narin ve kibar bir bitkidir. Genelde güneş doğmadan sabah saat 05.00 gibi toplanmaya başlar. Öğlen sıcağı çıkmadan da ipe dizilmesi gerekir. Bamyanın en küçük özelliği küçükken toplanmasıdır. Ne kadar küçük, çiçek halinde toplanırsa o kadar kaliteli ve güzeldir. Bamyanın yağ çözücü, zayıflatıcı, erkeklerde prostata karşı yararlı, kabızlığa karşı koruyucu etkisi vardır. Bağırsakları çalıştırdığı için de koliteyi engeller" dedi.

"5 BİN LİRA MAAŞ VERSELER BAMYAYI İPE DİZMEZSİNİZ"

Bamya işçiliğinin zor olmasından dolayı sektörde çalışan sayısının git gide azaldığını vurgulayan Özklıç, "Bamyayı dizen kişilerin de biraz problemleri oluyor. Bamyayı ipe dizenlerin akşama kadar kolları ve bacakları kaşınır. Kaşındırma özelliği de vardır. Size 5 bin lira maaş verseler oturup sabahtan akşama kadar bamyayı ipe dizmezsiniz. Köylü insanlar iş yokluğundan dolayı mecburen uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Son zamanlarda bamya işçiliği zor olduğu için çalışan kişiler günden güne azalıyor" diye konuştu.

Son olarak bamyanın kilogram fiyatının 150 lira olmasından ötürü vatandaşların da tüketmek için 100 gram halinde alabildiklerini aktaran Özkılıç şu ifadeleri kullandı:

"Bamya şuan ki 130-150 lira bandındaki fiyatını 2 gün sonra çeyrek altın fiyatına çıkarırsa hiç şaşırmayın. Zaten geçen sene ürün azlığından dolayı çeyrek altın ile yarışacak hale gelmişti. Altın bamya denilmesinin sebebi de bundan kaynaklanıyor. Örneğin şuan için bamyanın 100 gramı 13 lira ama bu fiyatı 15 gün sonra 15 lira görürseniz şaşırmayın. Kilogram fiyatı 150 lira. Genelde bamyayı düğün yapan kişiler kilogram olarak alır. Onun dışında evde tüketmek için alan vatandaşlar 100 gram alıyor. 100 gramında da bir yemek çıkar buda 13 lira ediyor. Yavaş yavaş ihracattan dolayı bamyanın fiyatı kıpırdamaya başladı. Büyük marketlerin, ulusal marketlerin yüklü alımları olduğu zaman ürün azaldığından dolayı fiyatında çıkış meydana geliyor."



