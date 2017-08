Kırmızı et üretimi yüzde 3,4 azaldı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 260 bin 683 ton olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ikinci çeyrekte sığır eti üretimi 229 bin 227 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 10,3 artarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 22 bin 276 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 19,3 artış kaydetti, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 gerileme gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 12,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azaldı. Söz konusu dönemde kırmızı et üretimi 260 bin 683 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilenlerin miktarı ise 140 bin 93 ton olarak gerçekleşti.